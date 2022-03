Az elmúlt években a fejlesztések három részre, fenntartás, építés és előkészítés tagolódtak Hernádkércs településen. Az előző ciklusokban megvalósult pályázatok és ingatlanok fenntartása, illetve üzemeltetése folyamatos, mondja Kozma István polgármester.



Az előkészítés és tervezés pedig túlnyomórészt a Hernádhoz köthető, melynek komplex fejlesztése rengeteg építőelem összekapcsolásával valósul meg. Alapja egy Interreg-pályázat, melynek kivitelezése idén kezdődik.



– A Hernád-híd lábánál ehhez is kapcsolódva felújítottuk a színpadot és nézőteret, illetve elindítottuk az elektromos hálózat kiépítését is a területen. Folyamatosan szervezünk eseményeket, melynek köszönhetően a Hernád vadvízi élményfejlesztés című projekt is első szakaszába lépett. Együttműködve a Hernádkércs Sport Egyesülettel és a környező iskolákkal a vízi sportokat ismertetjük meg és népszerűsítjük. Reményeink szerint az aktív kikapcsolódási lehetőségek, a turisztikai fejlesztések, valamint az autópálya közelsége is hozzásegít a szolgáltatási szektor lokális bővüléséhez és a népességmegtartó képesség javulásához – mondja a polgármester. A jövőben szeretnék még felújítani és bővíteni a játszóteret, tovább folytatni az építkezéseket. A Mária-út mentén Zarándokházat szeretnének nyitni, mely tovább növelné a településen töltött vendégéjszakák számát.



– A visszajelzések alapján bízom abban, hogy egy nagy lehetőség kapujában áll a térségünk, és úgy gondolom, hiba lenne ezt elszalasztani. Vallom, hogy nem egymás rovására, hanem a régióval közösen kell tudnunk eredményt felmutatni, és ennek köszönhetően a Hernád-völgy települései végre ledolgozhatják hátrányukat. Nagy öröm számomra, hogy ezt az elképzelést a legszélesebb körben támogatják, és nem álomként, hanem megoldandó feladatként tekintenek rá. Hernádkércs és Magyarország egyik legvadabb vize végre nem az árvízi tudósítások háttere, hanem a kajak-kenu otthona és a horgászok paradicsoma lesz. Óvjuk és védjük együtt! – teszi hozzá Kozma István.

Településfejlesztések

Ebben a ciklusban túlnyomóan a Magyar Falu Programnak köszönhetően az infrastruktúrát próbálták tovább korszerűsíteni Hernádkércsen. A közterületek gondozásához eszközöket szereztek be, utakat újítottak fel, megújult a ravatalozó, a közösségi ház, új falugondnoki busz beszerzése és további ingatlanfelújítások is folyamatban vannak. A helyi vegyesbolt szintén megújul a civil ág révén. A Vidékfejlesztési Program keretein belül további útfelújításra nyertek forrást, TOP keretében pedig többfunkciós termelői piac kialakítása történik a település központjában. Ezeken kívül az egyházközség is támogatásban részesült a Szent Lőrinc diakónus vértanú tiszteletére emelt műemlék temploma további felújítási munkálataihoz.

