Sajógalgóc zsáktelepülés jellegéből adódóan csak úgy tudja elképzeléseit, fejlesztéseit megvalósítani, ha kihasználja a település minden adottságát és él a pályázatok adta lehetőségekkel – magyarázta Jaskó Péter polgármester.



Útját állják a villámárvíznek



„A helyi fejlesztések, beruházások esetében a legszükségesebbeket próbáltuk megvalósítani, és mindig fontos szempont az egymásra épülés a költséghatékony működtetés érdekében” – tette hozzá, majd részletezte, mi minden történt Sajógalgóc és a helyi közösség fejlődése érdekében: „az elmúlt években a településen sok fejlesztés valósulhatott meg. Megújult a falu játszótere, utcáink egy része új burkolatot kapott, járdafelújítás is történt, lecserélődik a falugondnoki autó, eszközöket szereztünk be az orvosi rendelőbe és a közterületek karbantartásához. Az egyházi tulajdonú temető lépcsőjét is sikerült felújítani. Folyamatban van a többfunkciós községháza felújítása-bővítése is. A helyi civil szervezet is sikeresen pályázott, és így egy ingatlanhoz jutott. Megoldódott a patakmeder burkolása és az egységes átereszek is kiépültek, így a villámárvizek már nem okoznak súlyos gondokat a jövőben.



Jelenleg több beadott pályázatunk van. Például külterületi útra, amely árvizek esetén biztosítaná a település megközelíthetőségét. És a ravatalozó felújítása érdekében is pályáztunk.



»Galgóci Faragda« néven országosan egyedülálló fafaragó műhelyt alakítottunk ki, közfoglalkoztatási programok keretében. A műhelyben a helyieket megtanítottuk a fafaragás alapjaira – különböző fatányérokat, -tálakat, -kínálókat készítenek. Ezek a kézműves termékek mind-mind egyediek, kézimunkával készültek. Díszítő faragással, lézergravírozással még személyesebbé tudjuk tenni ezeket. A faragványaink között van, amelyik »Népi Iparművészeti Minősítéssel«, Páva védjeggyel rendelkezik. Nagy elismerés az itt dolgozók és a település részére az elmúlt tíz év elismeréséül 2021-ben kapott Start Plusz díj. Műhelyünket próbáljuk úgy fejleszteni, hogy minél többfajta helyi kézműves terméket tudjunk elkészíteni. Sajógalgócon több évtizedes hagyománya van a nyári koncerteknek, rendezvényeknek, amelyek csak hármas összefogásban tudnak megvalósulni” – tudatta Jaskó Péter polgármester.