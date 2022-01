A Volvo Cars új generációs, tisztán elektromos járműveinek páratlan biztonsági jellemzőire épülő Ride Pilot értékes időt ad vissza az ügyfeleknek, egyúttal még kényelmesebbé és még élvezetesebbé teszi a Volvók vezetését.



Amint igazolást nyer, hogy a Ride Pilot biztonságosan használható az autópályán, a szolgáltatás várhatóan kiegészítő, előfizetés alapú funkcióként lesz elérhető a vállalat hamarosan piacra lépő, tisztán elektromos szabadidőjárművében, amelyet még az idei évben bemutat a Volvo.



A Volvo Cars új generációs modellei minden eddiginél biztonságosabbak lesznek, köszönhetően a vezeték nélküli szoftverfrissítés lehetőségének, valamint a járművek ultramodern szenzorrendszereinek. A szoftvert az autonóm mobilitási szoftverekre specializálódott Zenseact vállalat fejlesztette, bevonva a munkába a Volvo Cars, valamint annak technológiai partnere, a Luminar fejlesztőit. Ami a szenzorokat illeti, a járműveket több mint két tucat különböző érzékelővel szerelik fel, köztük a Luminar élvonalbeli Iris LiDAR szenzorával, amelyet tökéletesen összehangoltak a fejlesztett szoftverrel.

Új mércét állítanak



– Büszkén jelentjük be a Volvo Cars első, emberi felügyeletet nem igénylő autonóm vezetési funkciójának tervezett észak-amerikai bevezetését. Ez a lépés azon törekvésünk fontos része, hogy új mércét állítsunk az autonóm mobilitás terén, anélkül, hogy az a biztonság rovására menne. – mondta Mats Moberg, a Volvo Cars kutatás-fejlesztési igazgatója, aki kiemelte: – A tény, hogy új generációs, tisztán elektromos szabadidőjárművünk megkapja a Zenseact vadonatúj autonóm vezetési szoftverét, valamint a Luminar LiDAR érzékelőjét, nem csak a Volvo Cars életében jelent fordulópontot, de az autóipari biztonság és az autonóm közlekedés terén is új korszakot vezet be.



A Volvo Cars hamarosan piacra lépő, tisztán elektromos szabadidőjárműve a bevezetés pillanatától kezdve alapfelszerelésként kínálja majd az új szoftver/szenzor párosítást, valamint az abból fakadó, folyamatosan fejlődő biztonsági színvonalat. A Ride Pilot funkcionalitás ugyanakkor csak azt követően válik elérhetővé az ügyfelek számára, hogy a rendszer sikeresen teljesítette a Volvo Cars szigorú ellenőrzési és tesztprotokollját, amelynek keretében többek között ellenőrzik, hogy a technológia a legváltozatosabb körülmények között is biztonságosan használható-e az autópályán.



Az ellenőrzési folyamat részeként a Volvo Cars és a Zenseact már megkezdte az autonóm menetfunkciók közúti tesztelését Svédországban, illetve az adatgyűjtést Európában és az Egyesült Államokban. A tervek szerint az év derekán megkezdődhetnek a közúti tesztek Kaliforniában (a szükséges engedélyek megszerzésének függvényében), ahol a klimatikus és forgalmi viszonyok, valamint a jogi környezet kedvező körülményeket teremtenek az autonóm mobilitási funkciók bevezetéséhez.



– Ahhoz, hogy új mércét állíthassunk az autóipari biztonság terén, rendkívül szigorú teszteket és ellenőrzéseket kell végeznünk, méghozzá a világ egyre több pontján. – mondta Ödgärd Anderson, a Zenseact vezérigazgatója, aki hozzátette: – A Zenseact autonóm mobilitási szoftverje kulcsfontosságú szerepet játszik ennek az új biztonsági normának a megvalósításában, a teljesen balesetmentes közlekedés céljának elérésében.



Amint a tesztek igazolták a rendszer biztonságos voltát, és rendelkezésre állnak a szükséges engedélyek, a Volvo Cars első ízben Kaliforniában kívánja elérhetővé tenni a Ride Pilot funkciót, hogy aztán fokozatosan a világ egyre több piacán és térségében is bevezesse azt.



A Ride Pilot lehetővé teszi, hogy a sofőr menet közben szabadon gazdálkodjon az idejével, olyan másodlagos tevékenységeket folytatva, mint az olvasás, az írás, a munkavégzés vagy a személyes kapcsolatok ápolása. A funkció révén a vezető kipihenten, feltöltődve érkezhet meg úti céljához, hiszen jelentős részben mentesül a vezetéssel járó – különösen forgalmi dugóban vagy sűrű forgalomban megterhelő – stressz alól.



A Ride Pilot név jól körülírja a funkció lényegét: amikor az autó önállóan halad, a Volvo Cars felelősséget vállal a vezetésért, a vezető kényelemben, gondtalanul töltheti idejét.



A Luminar LiDAR szenzora mellett öt radar, nyolc kamera és tizenhat ultrahangos érzékelő dolgozik a Volvo Cars hamarosan színre lépő, tisztán elektromos szabadidőjárművében. Az alapfelszerelésként kínált szenzorcsomag megbízhatóan látja és érzékeli a gépkocsi környezetét. A folytonos, vezeték nélküli szoftverfrissítéseknek is köszönhetően a rendszer teljes körű redundanciával rendelkezik, így a Ride Pilot funkcióval felszerelt Volvo gépkocsik biztonságos autonóm haladásra lesznek alkalmasak.



– A Volvo Cars ismét új mércét állít az autóipari biztonság terén, miközben az elsők között kínál tényleges, megbízható autonóm mobilitást ügyfeleinek. – mondta Austin Russell, a Luminar alapítója és vezérigazgatója kiemelve: – Az idei évben meghatározó lépést teszünk a gépjárművek vadonatúj korszaka felé.

