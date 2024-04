Közölte: már az első pár hétben is azt a visszajelzést kapták, hogy a csok plusz iránt nagyon élénk az érdeklődés és ez az év első két hónapjában tovább fokozódott. A februári végi adatok szerint csaknem 2000 igénylés érkezett be a pénzintézetekhez, amely felfutásában ugyanazt a meredekséget mutatja, mint a 2015-ben bevezetett csok.

Hornung Ágnes elmondta, hogy

a befogadott kérelmek száma alapján a családok 87 százaléka használt lakóingatlant vásárolt a csok plusz segítségével.

Ez azt mutatja, hogy az új konstrukció tudott reagálni a családok oldaláról jelentkező igényekre – jegyezte meg.

Hozzátette, hogy az igénylők 13 százaléka új lakás építésére, 1 százaléka pedig a meglévő otthona bővítésére igényelte ezt a támogatási formát.

Nekünk demográfiai szempontból továbbra is a célunk, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen, és ez akkor tud jóval nagyobb eséllyel megvalósulni, ha az édesanya 30 év alatti

– fogalmazott az államtitkár, aki ezért demográfiai szempontból örvendetes ténynek nevezte, hogy az igénylők felénél az édesanyák 30 év alattiak.

Demográfiai szempontból az is előremutató adat, hogy miközben az igénylők 66 százalékának még nincs gyermeke, kicsivel több mint a felük 2 vagy több gyermeket szeretne.

Beszámolt még a vidék megújítását célzó, a csok plusszal is kombinálható falusi csok-ról is, amely iránt az idén már 574-en nyújtottak be kérelmet, mindez csaknem 5 milliárd forint értékű támogatási kérelmet jelent.

A falusi csok esetében is az igénylések nagy részét (64 százaléka) használt lakóingatlan vásárlására, 33 százalékát meglévő lakóingatlan korszerűsítésére vagy bővítésére nyújtották be

– sorolta az államtitkár.