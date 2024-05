Eddig az volt a jellemző, hogy Slot kezei alatt nagyon jól fejlődtek tovább a játékosok, jobban belegondolva én is szívesen lettem volna a futballistája, és szerintem ezzel Dominik is így lehet majd. Szoboszlai már bizonyította, hogy jól megállja a helyét a Premier League szintjén is, a következő lépés az lehet, hogy igazi vezére lesz a Liverpoolnak. Több meghatározó játékos is távozhat, és Dominik abba a három-négy futballistából álló körbe tartozik, amelyből kikerülhetnek az új vezérek