A szövetség viszont hírlevelében emlékeztet rá, hogy minden esetben a nemzeti szövetség nevezi be az atlétákat a vb-re, a szabadkártyával rendelkezőket is, azaz szövetségeik döntenek róluk. Ugyanakkor a szabadkártya azt is jelenti, hogy a számonként maximálisan nevezhető két-két sportoló mellett azzal egy harmadik indítására is van lehetőség.