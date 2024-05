A DVTK Hun-Therm női kosárlabda csapatának kedd esti, aranyos fellépését követően könnyű volt szóra bírni Szabó Tamást, a diósgyőriek ügyvezető igazgatóját.

– Az ünnepi pillanatokban természetesen sok minden kavargott a fejemben – kezdte, majd így folytatta: – Tizennégy éves munkám gyümölcsét láttam vissza abban az aranyéremben, amely a nyakamban lógott. Köszönöm azoknak, akik segítettek engem és segítették az együttest, azok pedig, akik a tevékenységemben hátráltattak megacéloztak, ezzel is erőt adtak nekem. Sok lépcsőfokot másztunk meg addig, amíg eljutottunk a mostani diadalunkig és az euroligás szárnyalásunkig. Jónéhány idény kellett ahhoz, hogy amíg összeraktuk a jelenlegi stábot és azt az együttes, amely megvalósította az elképzeléseinket és valósággá tette az álmainkat. Sikerünk határtalanul büszkévé tett és amikor a szemeimmel végig pásztáztam az arénában tomboló szurkolókon, a helyszín varázsa is újra megfogott. Hozzánk mindenki boldogan jön, itt, nálunk olyan egyedi a hangulat, hogy már ami a női kosárlabdát illeti, talán sehol nincs máshol az országban.

Értékmegőrzés

Szabó Tamás a küzdőtéren részese volt a díjátadó ceremóniának és a saját albumába is készíttetett néhány olyan képet, amelyen az aranyéremmel a nyakában megöleli a győzelmi trófeát.

– A medáliát a többi közé teszem, de magától értetődően olyan helyre, hogy állandóan lássam, mert a mostani a legfényesebb – folytatta az ügyvezető igazgató. – Rendkívül értékes sikert arattunk, helyi sporttörténelmet írtunk és a város, sőt a vármegye számára számára is értéket teremtettünk. A tökéletes szakmai háttérhez biztosítottuk a nélkülözhetetlen feltételeket és hangsúlyoznom kell: óriási segítséget jelentett számunkra, hogy a szakosztály a DVTK nagy családjának része. Mostantól kezdve azon dolgoznunk, hogy elsőségünk ne egyetlen legyen, ismételjük meg többször, vagy annyiszor, ahányszor csak lehetséges. Arra törekszünk, hogy együtt tartsuk, sőt tovább erősítsük a gárdát, ennek szellemében kezdjük majd a tárgyalásainkat. A jelenlegi szintünkről csak akkor léphetünk még feljebb, ha az anyagi hátteret is biztosítjuk. A klub dolga, hogy a pénzügyi keretet előteremtse, a csapat mögött álló támogatói kört pedig tovább bővítse. Kedden hosszan ünnepeltünk, szerdán fogadjuk a hozzánk és személyesen hozzám érkező elismeréseket, majd eljönnek a munkás téköznapok, melyek során le kell raknunk az újabb diadaljaink alapjait. Mert most hozzászoktunk az ünnepléshez és a mondás szerint az ismétlés a tudás anyja. KT