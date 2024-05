Egy terjedelmes interjút jelentettek meg a DVTK honlapján, amelyben az NB I-es labdarúgócsapat sportigazgatója, Bajúsz Endre a keret változásairól is szót ejtett. Nyilatkozata szerint nyáron mindössze három piros-fehérben futballozott labdarúgó szerződése járt volna le, de közülük két magyar alapemberrel, a csapatkapitány Holdampf Gergővel, és a szövetségi kapitány által is figyelt Gera Dániellel szerződést hosszabbítottak. Ezeket már korábban bejelentette a klub, de azt, hogy mennyi idővel toldották meg a szerződéseiket, nem lehet tudni, mert ezt sem akkor, sem most nem kommunikálták. Az viszont ismert, hogy utóbbi játékos, a 28 esztendős labdarúgó a hosszabbítás bejelentésekor többek között arról is beszélt, hogy még nem tett le arról, hogy külföldön futballozzon.

Bajúsz Endre szavai szerint így ,,csak” Csirmaz István szerződése fut ki. A most 29 éves, mezőkövesdi illetőségű, pályafutását a dél-borsodi város csapatában kezdő védő, 2022 nyarán lett a DVTK játékosa, és ennek során, az előző idényben, az NB II-ben, a 38 bajnokiból 28-szor lépett pályára, a most véget ért évadban viszont mindössze egyszer kapott bizalmat, csereként 32 percet játszott 2023. augusztus 12-én, a Paksi FC elleni hazai, 1-1-re végződött meccs alkalmával.

Kölcsön után szabadon

Bajúsz Endre azt is elmondta, hogy további két kölcsönben szerepelt labdarúgó is távozik. Egyikük a brazil Pernambuco, akiről csak most derült ki, hogy ideiglenesen volt a DVTK játékosa, mert azt érkezésének bejelentésekor, 2023. augusztus 17-én, és később sem látott napvilágot, hogy esetleg az ukrán PFK Lviv, vagy egy másik klub adta át a játékengedélyét a piros-fehéreknek. A 26 esztendős, remek képességekkel rendelkező labdarúgó klubváltása azok után nem meglepő, hogy tavasszal a posztján, jobb oldali támadóként jobbára a fiatal Jurek Gábort, a diósgyőriek saját nevelésű játékosát szerepeltették, hogy részben ennek is köszönhetően a klub megkaphassa a Magyar Labdarúgó-szövetség többszázmillió forintos támogatását.

Az viszont ismert volt, hogy Szabó Levente kölcsönbe érkezett a DVTK-hoz, az idén február 14-én lett a piros-fehérek labdarúgója és bő három hónap után már odébb is állt, de nem tért vissza korábbi klubjához, a Fehérvár FC-hez – ahol a szurkolók körében nem örvendett nagy népszerűségnek, ugyanis a múlt hét végi évzárón, a Fehérvár FC – Diósgyőri VTK (0-0) mérkőzés alkalmával a Fejér vármegyei csapat drukkerei kifütyülték –, hanem külföldön folytatja pályafutását. Szabó L. a német másodosztályban szereplő Eintracht Braunschweig játékosa lett, ahol nem csináltak titkot abból, hogy 2026. június 30-ig kötöttek vele szerződést.

A három távozó helyett – Bajúsz Endre szavai szerint – tapasztalt, esetleg külföldi, valamint fiatal magyart, utánpótlás válogatottat szeretnének igazolni, és külföldön is szétnéznek magyar, akár miskolci, borsodi fiatalok hazahozatala érdekében.