A 2024/25-ös évadban is a Diósgyőri VTK játékosa lesz Gera Dániel. Ugyanis a támadóként és védőként is hasznos játékos a diósgyőri klub bejelentése szerint szerződést hosszabbított. Ami azt jelenti, hogy a múlt szombaton, a Ferencvárosi TC ellen hazai pályán 2-0-ra megnyert bajnokin az első gólt szerző labdarúgó, aki Holdampf Gergő lecserélése után a csapatkapitányi karszalagot is viselte, nyáron lejáró szerződése, és a külföldi ajánlatok ellenére marad a piros-fehérek labdarúgója.