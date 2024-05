Diósgyőri VTK – Ferencvárosi TC meccset rendeznek ma 19.30-tól Diósgyőrben, a labdarúgó NB I utolsó előtti fordulójában.

A meccs egyik kérdése az, hogy milyen összetételű fővárosi csapat lép majd pályára, azzal összefüggésben, hogy a zöld-fehérekre a jövő héten szerdán Magyar Kupa döntő vár a Paksi FC ellen. Mivel az FTC rajta van, hogy duplázzon, sokak szerint a múlt hét végi, Debreceni VSC elleni, hazai környezetben 5-1-re megnyert meccs volt a főpróbájuk, és ezúttal nem a legjobbjaikkal állnak ki. Persze azt már a DVTK is megtapasztalhatta, hogy a bajnoknak bő kerete van, hiszen áprilisban, amikor nyolc napon belül kétszer is kikaptak tőlük, előbb a Magyar Kupa negyeddöntőben, hazai pályán 2-0-ra, majd a budapesti bajnokin, 2-1-re, ez utóbbi meccsre csak négy olyan FTC játékos maradt meg kezdőnek, akik az MK-ban kifutottak a startra.

A másik

A meccs másik kérdése az, hogy az FTC lesz-e a második olyan csapat, amelyik ebben az évadban háromszor is legyőzi a DVTK-t. Tavaly október 22-én, 2-1-re nyertek Diósgyőrben, most április 10-én Budapesten győztek, ugyancsak 2-1-re.

A DVTK-t ebben az évadban eddig háromszor verő csapat az Újpest FC, a lilák egy hete, csúfos, 7-0-s vereséget mértek a Diósgyőrre (érdekesség, hogy a lila-fehérek kirobbanó formája hamar véget ért, a DVTK-t négy vereség után legyőző Újpest FC tegnap, pénteken este hazai pályán 3-0-ra kapott ki a Kecskeméttől). Egy hete a Diósgyőr részben azért kapott ki, mert a meccs előtti nyilatkozata szerint Vladimir Radenkovic, a DVTK edzője lehetőséget akart adni olyanoknak, akik eddig kevesebbet játszottak (így került a csapatba Danilovic, Farkas D., Baco). Nem mellékesen, amellett, hogy az Újpest ellen egy olyan védelemmel álltak fel a piros-fehérek, amilyen össztételben még soha nem játszottak, és az előző hétről csak egy ember Bokros, maradt meg hírmondónak, aki nem ugyanott játszott, mint a Kecskeméti TE elleni hazai 0-0 során, még a hadrend is változott. A KTE elleni 4-1-4-1-et, idegenben kétcsatáros játék, elvékonyított középpálya váltotta fel, 4-1-3-2-es felállással.

Mint ismert: a DVTK drukkerek többsége az Újpest FC elleni meccset, már a szünetben ott hagyta, 4-0-s állásnál, és négy nappal később a Diósgyőri szervezett szurkolói csoportok a facebookon közleményt jelentettek meg, amely szerint nem lesznek jelen a DVTK NB I-es labdarúgócsapatának az évadból hátralévő két mérkőzésén, sem a Ferencvárosi TC elleni hazai találkozón, sem a jövő hét végi, az FC Fehérvár elleni idegenbeli bajnokin. Ugyanis nem elégedtek meg azzal, hogy a klub, a vezetőedző a meccs után elnézést kért a drukkerektől, illetve, hogy a csapatot működtető gazdasági társaság többségi tulajdonosa, dr. Magyar Mátyás elfogadhatatlannak nevezte a teljesítményt, és kijelentette, hogy megérti a szurkolók csalódottságát, továbbá annak adott hangot, hogy a legfontosabb feladat az, hogy kijavítsák azokat a hibákat, amelyet ide vezettek.

A DVTK vezetőedzője a mérkőzés előtti napon így nyilatkozott erről:

– Ismételten szeretnék elnézést kérni az Újpest elleni vereség miatt minden szurkolótól, a DVTK-hoz méltatlan teljesítményt nyújtottunk.

Ez azonban aligha lesz elég ahhoz, hogy a Diósgyőri szervezett szurkolói csoportok szerdán közzé tett elhatározásán változtasson, így az az ultra szektor az FTC ellen üres lehet.

– Szombaton nem csak magunkért, hanem a szurkolókért és a klubért is játszunk. Be akarjuk bebizonyítani, hogy a legutóbbi szörnyű vereség csak egy szabályt erősítő kivétel volt – mondta Vladimir Radenkovic, a DVTK vezetőedzője, aki a keretről is szót ejtett: – Sajnos, több játékosra sem számíthatok az FTC ellen, de ettől függetlenül a lehető legjobb csapatot fogom pályára küldeni, és meggyőződésem, hogy a kezdőcsapat összes tagja és a cserék is minden tőlük telhetőt megtesznek a jó teljesítmény érdekében.

Mindez azt jelenti, hogy a kísérletező kedv egy hét után alább hagyott, de azt nem lehet tudni, hogy milyen lesz a legerősebb DVTK, amelynek keretéből Bárdos, Acolatse, Popadiuc szinte biztos, hogy most is hiányozni fog. Gera – akit lapunk információi szerint sikerül megtartani, megegyeztek vele, már csak a nyáron lejáró szerződésének hosszabbítása vár bejelentésre – ezen a héten a csapattal edzett, így két kihagyott meccs után akár pályára is léphet. Stephen, aki sárga lapos eltiltása miatt hagyta ki az Újpest FC elleni bajnokit, szintén visszatérhet a védelembe, viszont Pozeg Vancas, a DVTK gólerős támadójátékosa, aki 7 találatnál tart ebben az évadban, sérülés miatt nem lesz bevehető az FTC ellen.