Csősz Bogit még török luxusfeleségként ismerte meg az ország közel tíz évvel ezelőtt, azóta 180 fokos fordulatot vett az élete. Elvált, és új fejezetet nyitott az életében, bár a volt férjével még mindig tartja a kapcsolatot. „Megmaradt a bizalmas baráti viszony köztünk.

Ő egy nagyon spirituális, érett férfi, tudta, hogy nincs közös jövőnk. Racionálisan feltettem neki a kérdéseimet, és több volt a nem, mint az igen, ezért elmondtam neki, hogy ezen így nem lehet dolgozni”

– árulta el Csősz Bogi a váláshoz vezető okokat az ATV Nő háromszor című műsorának legutóbbi adásában.

Azóta az érzelmi élete is újra rendbejött és ennek hatására a családdal kapcsolatos elképzelései is megváltoztak, úgy érzi most jött el az életében az ideje a gyerekvállalásnak.

Most jött el az a pont az életemben, hogy vágyom rá. Az is kellett ehhez, hogy le tudtam redukálni a munkaóráim számát, mert én nem hiszek abban, hogy a gyerekeknek bölcsödébe kéne járni az első három évben. Emellett az is hozzájárult ehhez, hogy a páromnak van egy kislánya, aki bennem is felébresztette az ösztönöket. Például 40 éves koromig egyáltalán nem főztem, nem érdekelt a háziasszony szerep, most pedig a legnagyobb örömmel csinálom.”