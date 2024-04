A 9. helyen fejezte be történelmi, első élvonalbeli bajnokságát az újonc egyetemi gárda.

A férfi röplabda Extraligában bizonyos helyosztók már befejeződtek a 2023/2024-es szezont illetően, így már arra is fény derült, hogy mely csapatok zárnak az alsóházi pozíciókban. A 9. helyet a MEAFC-Peka Bau alakulata érte el, újoncként, ugyanis az egyetemisták tavaly nyáron léptek fel a második vonalnak számító NB I-ből.

– Vasárnap volt az utolsó mérkőzésünk, Dunaújvárosban, és hétfőn meg is tartottuk a hivatalos évzáró vacsorát

– mondta Barócsi Ákos szakosztályvezető. – Görög légiósunk, Georgios Kanellopoulos hazautazott, a magyar mag azonban még levezető edzéseken vesz részt.

Távozás, bokatörés

A MEAFC-nál előzetesen, 8-9 hónappal ezelőtt azt tűzték ki célul, hogy szeretnének a legjobb nyolc között végezni.

– Tény, hogy akkor, az úgynevezett nulladik időpontban úgy láttuk, hogy az a keret, amely összejött, alkalmas arra, hogy ezt a célt elérje

– tette hozzá a szakember. – Azonban az év rázósabb lett, mint gondoltuk, sok-sok probléma, megoldandó helyzet közbejött: menet körben elment második számú feladónk, Tar Kristóf, illetve kiderült az első számú feladónkról, cseh légiósunkról, Tomas Kopecky-ről, hogy nem tudja hozni azt a szintet, ami elvárható. Így kerestünk egy új játékmestert, így érkezett hozzánk Kanellopoulos. Januárban távozott addigi vezetőedzőnk, Bagó László, aznap egy játékosunk, Szabó P. abbahagyta a játékot. Úgy érzem, akkor volt a mélypont, akkor, ideig, óráig nem láttam túl fényesen a jövőt. Ráadásul, nem sokkal ezt követően egyik centerünk, Kozsla Ádám nyílt bokatörést szenvedett, így tovább szűkült a keret. Kovács Zoltán játékos-edző, és Varga László érdeme, hogy a csapatot ki tudták rángatni a gödörből, illetve természetesen az itt maradt játékosoké. Ekkor leültünk együtt, megbeszéltük a dolgokat, elhangzott, hogy aki maradt, van, az próbáljon 110 százalékon helytállni. Az U17-es csapatból jöttek fel játékosok edzére, megfogyatkozott létszámnál szükség volt arra, hogy a csapat tudjon megfelelően készülni. Ők jövőre ott lesznek a bő keretben.

Jó szájízzel

Az új helyzetek új megoldásokat szültek, többek között azt, hogy a fiatalok megmutatták, lehet rájuk számítani.

– Igen, valóban ez volt az egyik pozitívum, az öröm az ürömben – jegyezte meg Barócsi Ákos. – Az előzőleg soroltakon kívül még voltak olyan találkozók, amikor még egy centert, Csizmadia Jánost is nélkülöznünk kellett, családi okok miatt. Erre a pozícióra betettünk két fiatal srácot, Faragó Bencét, valamint Gombkötő Ábelt, akik egyrészt addig az utánpótlásunkban voltak, másrészt egyiküknek sem ez az alap posztja. Nagy szerep hárult tehát rájuk, de megoldották. Amikor egy sorozat, bajnokság lezárul, lényeges, hogy az jó szájízzel történjen, mi az alsó házban hatból öt meccset megnyertünk, így ez elmondható. A hajrában, az utolsó szakaszban újra meg volt a megfelelő összhang, jövőre majd próbálunk minden téren előrébb lépni. Úgy néz ki, hogy a bajnoki kiírást illetően minden így marad, a 12 csapatos pontvadászat is, mi legalábbis ennek szellemében dolgozunk. Azért a röplabdában, alulról becsatlakozni az Extraligába, nagyon nehéz feladat, nem csupán a magasabb költségvetés miatt.

Egy külföldi feladót

A szezon lezárása egyben azt is jelenti a MEAFC-Peka Bau-nál, hogy jórészt hivatalosak a keretben történő változások is. Georgios Kanellopulos elköszönt Miskolctól, Kozsla Ádám és Dudás Tamás visszavonult, Kapusi Zoltán befejezi a tanulmányait, és a játékot is. Kovács Zoltán a játékos-edző titulusból már csupán a másodikat fogja használni, Csizmadia János ugyan nem vonul vissza, ő háttérben marad, és ha kell, segít majd. A következő szezonban is ,,meafc"-os lesz Árva Milán, Komlósi Márk, Simkó Dániel, Fenyvesi Dániel, Gombkötő Ábel, és Faragó Bence, az utánpótlásból ,,felhozzák" Tordai Bencét, Bari Bencét, Nagy Patrikot, illetve Kondor Kristófot. Három friss szerzemény egyaránt a Dunakanyar LSN-től Pejtsik Botond (feladó), Dóczi Attila (center), Dobovics Gergely (center).

– Még szeretnénk egy külföldi feladót, továbbá egy szélső ütőt, legalábbis ez a terv – sorolta ezt is Barócsi Ákos. – Jelöltek vannak, a tárgyalások folynak, ám egyrészt még sok helyen nincs lezárva a szezon, másrészt nálunk még szükséges az is, hogy a vezetőség jóváhagyja az elképzeléseket. Egyébként szeretném megköszönni a mögöttünk hagyott bajnokságban a támogatást a MEAFC vezetésének, a munkát az edzőknek, a játékosoknak, a segítséget a szponzoroknak, a nézőknek, hogy kijöttek a mérkőzéseinkre, továbbá azoknak, akik bármilyen minőségben a csapat mellett voltak. Úgy érzem, mindannyian sokat tanultunk ebben a szezonban, ezeket kell hasznosítanunk a következő évadban.