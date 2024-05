Rali. Hosszú felkészülés és előkészítő munka után rövid versenyt futott a Kanári-szigeteken Csomós Miklós és Nagy Attila. A borsodi kettős úgy érkezett a rali Európa-bajnokság második viadalára, hogy hazai körülmények között egy dobogós helyezéssel nyitották a szezont. Az optimizmus érthető volt, ráadásul az első két szakaszon is remekül teljesítettek, két francia egység mögött a harmadikként várták a folytatást.

Ezután viszont egy hosszan elnyújtott jobbos kanyar, ami ezen a hétvégén a kettős vesztét okozta. A Skoda Fabia nagy sebességgel egy ház falába csapódott, a két versenyzőt pedig az eset után a kórházba szállították. A körülményekhez képest jól vannak, hiszen be tudtak számolni az eset körülményeiről.



Talán defekt

– Valószínűleg az esés előtt egy lassú defektet kaphattunk – mondta Csomós Miklós. – Miután szinte végig jobbos kanyarok jöttek, így őszintén szólva a világon semmit nem éreztünk belőle. Sem a kocsi mozgásából, sem a kormány visszajelzéséből, tényleg semmit. Nagyon tempós részen mentünk, szinte le is szabályozott néhol az autó. Egy hosszú nyújtott jobbosból terhelt át hirtelen a balosba és az autó egyszer csak irányíthatatlanná vált. Alátekert kormánnyal csapódtunk a ház falának. Ha valaminek, akkor annak mindenképp örülök, hogy ezt Ati sem látja máshogy, nincs köztünk sem véleménykülönbség, sem nézeteltérés emiatt.



Jól vannak

A sárospataki ralis hozzátette: a jó hír, hogy a helyzethez képest mindketten jól vannak. Sérülések érték őket, hosszú időt vesz majd igénybe a felépésülés. Komolyabb bajuk azonban szerencsére nem esett.

– A fizikai sérüléseknél sokkal jobban fáj, hogy megint elbuktunk egy lehetőséget arra, hogy jó eredményt érjünk el, amivel megerősíthettük volna a helyünket a bajnokságban – fogalmazott Csomós Miklós. – Talán még előrébb is léphettünk volna, mert mindvégig ésszel, megfontoltan versenyeztünk. Természetesen ilyenkor az is foglalkoztat, hogy mi van az autóval, de ez majd az állapotfelmérés után kiderül. Az biztos, hogy nem úszta meg olyan olcsón, mint mi. sokkal nagyobb sérüléseket szenvedett. Nagyon hálásak vagyunk a Skoda Motorsportnak, hogy egy ilyen biztonságos autóban ülhetünk versenyről-versenyre. A tavalyi esésünk után természetesen kötöttünk rá biztosítást, így ez a része kevésbé fáj az eldobott pontoknál.



Nem megy a Kanárin

A Kanári-szigetek úgy tűnik, hogy Csomósék számára rossz ómennel rendelkezik. Tavaly a szezon legnagyobb esélyese fűződött a nevükhöz az egzotikus helyszínen, most pedig egy ház falába csapódtak. A két eset között azonban a ralis szerint óriási különbség van, hiszen ezúttal egyáltalán nem vállalta túl magát, mégis bekövetkezett a baj.

Csomós Miklós és Nagy Attila a korábbi tervek szerint az Eb-futamot követően indult volna a magyar bajnokság következő viadalán, a II. Hell Diósgyőr Rallyn is. A hétvégi események tükrében ennek azonban már nincs realitása.

A futamot egyébként a francia Yoann Bonato nyerte (Citroen C3) megelőzve honfitársát Machieu Franceschit (Skoda Fabia) és a spanyol Alejandro Cachónt. (Toyota GR Yaris). A magyar versenyzők közül nem csupán Csomósék, hanem László Martinék sem tudták befejezni a futamot. Egyedül a Herczig Patrik, Varga Kristóf kettős ért célba az abszolút 32., kategória nyolcadik helyen. A rali Európa bajnokság június közepén Svédországban folytatódik. ME



Képalá: Itt még egyben volt Csomósék autója Fotó: magánarchívum



Jó tudni: az ERC közzétett egy videót Csomósék balesetéről

https://www.youtube.com/watch?v=FZq6mGb0JnE