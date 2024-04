A labdarúgó Magyar Kupában szerdán este, vagyis ma, 20.00-tól DVTK – FTC meccset rendeznek a 4 közé jutásért. A továbbjutásról ez az egy összecsapás dönt, ha a rendes játékidőben döntetlenre végeznek a felek, akkor 2x15 perc hosszabbítás következik, ha ez sem hoz döntést, akkor 11-es rúgásokkal zárul a csata.

A meccs előtt a ferencvárosi gárda vezetőedzője többek között azt nyilatkozta, hogy nem zavarja meg őket a DVTK legutóbbi, a Zalaegerszegi TE FC otthonában elszenvedett bajnoki veresége (5-1). Dejan Stankovic a következőket mondta a ferencvárosi klub honlapjának:

– A kupában eddig is nehéz mérkőzéseket vívtunk, ez egy teljesen más sorozat, mint a bajnokság, minden csapat tudja, hogy csupán egy esélye van továbbjutni. Az eddigi akadályokat sikerrel vettük, persze voltak nehézségeink, de mindig az utolsókig küzdöttünk, soha nem adtuk fel, és ennek rendszerint meglett az eredménye. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy a Diósgyőr komoly játékerőt képvisel, főleg hazai pályán. Vladimir Radenkovic és stábja minőségi munkát végez, és az sem zavarhat meg minket, hogy az előző fordulóban nagyarányú vereséget szenvedtek a bajnokságban. Készen állunk a megmérettetésre, de tudjuk, hogy nem lesz egyszerű dolgunk. Minden sorozatban, így a kupában is a végső győzelemre törekszünk, csak ez a cél lebeg a szemünk előtt, duplázni szeretnénk, nyernünk kell!