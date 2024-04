DVTK – FTC mérkőzést rendeznek szerdán, 20 órától Diósgyőrben, amelynek során eldől, hogy melyik csapat jut be a legjobb 4 közé a labdarúgó Magyar Kupában. A hazai együttes nem a legjobb előjelekkel készül a meccsre, a múlt héten szombaton, NB I-es bajnokin a Zalaegerszegi TE FC otthonában 5-1-re kaptak ki, de azt a találkozót a továbbjutással teljesen elfeledtethetnék a piros-fehérek.

– Minden mérkőzés új kihívást jelent, a Magyar Kupában is azt szeretném látni a srácokon, hogy mindenki maximálisan komolyan veszi ezt a sorozatot is. Sportemberek vagyunk, szeretnénk itt is nyerni – nyilatkozta Vladimir Radenkovic, a DVTK vezetőedzője, aki abban a témakörben, hogy kell-e, lehet-e rotálni, így folytatta: – Amikor ilyen feszített a tempó, akkor természetesen rotálni kell a játékosokat. A DVTK keretében sok jó játékos található, akik meg fogják kapni a lehetőséget arra, hogy bebizonyítsák ezt. Lesz, aki már szerdán, mások pedig az azt követő bajnokikon.

A piros-fehérek szakvezetője a kupa ellenfélről is beszélt.

– Az FTC sok szempontból kiemelkedik a magyar mezőnyből, biztos vagyok benne, hogy Diósgyőrbe is a továbbjutás vágyával érkeznek. A legutóbbi bajnoki fordulókban láthattuk, hogy milyen kiváló formában játszanak, és ellenünk is biztosan motiváltan lépnek pályára – jelentette ki az edző, majd így folytatta: – Amennyiben a pálya minden részén és a mérkőzés minden pillanatában kiadjuk magunkból a maximumot, akkor nekünk is meglesz az esélyünk a továbbjutásra. Egy nagy vizsga előtt állunk, az FTC ellen bebizonyíthatjuk, hogy képesek vagyunk szenvedni a sikerért mindamellett, hogy tudunk focizni is. A labdarúgók mentalitása képessé teszi a csapatot erre, és a szurkolóink támogatásával a DVTK is ott lehet a Magyar Kupa legjobb négy csapata között.

Várható kezdők

A DVTK várható kezdőcsapata: Odyntsov – Gera, Szatmári, Lund, Stephen – Vallejo, Holdampf – Pernambuco, Bényei (Popadiuc), Pozeg Vancas – Edomwonyi.

Az FTC várható kezdőcsapata: Dibusz – Botka, Wingo, Cissé, Civic – Loncar, Maiga, Abu Fani – Zachariassen, Varga B., Marquinhos.