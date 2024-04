A Magyar Labdarúgó-szövetség néhány évvel ezelőtti gyakorlata az volt, hogy közzé tette a Magyar Kupa pénzdíjait. Erre legutóbb 2019-ben volt példa, akkor a nyilvánosság is tudhatta, hogy a győzelmet megszerző csapat 80 millió forint plusszal zárja a sorozatot.

Most mindössze annyi nyilvános, hogy a nyertes az 50 darab érem mellett egy évig őrizheti a vándorkupát, és nem mellékesen a nemzetközi porondra is kiléphet.

1, 5, 10, 15, 20, 49

A sorozat szervezői nem tartják fontosnak, hogy a pénzdíjakról kommunikáljanak, de honlapunknak sikerült kiderítenie, hogy minden egyes kör továbbjutóit premizálják, és a végső győztes összességében 100 millió forinttal gazdagszik.

A DVTK a Magyar Kupa-pénzgyűjtés terén eddig 16 millió forintnál jár, ugyanis a 32 közé jutásért megrendezett meccsen az NB III-as III. kerületi TVE idegenbeli, 6-2-es legyőzése 1 milliót, a 16 közé jutásért lejátszott, az NB II-es BFC Siófok otthonában elért 3-1-es győzelem 5 milliót, a nyolcaddöntőben az NB I-es Zalaegerszegi TE FC elleni, hazai, 4-2-es búcsúztatása 10 milliót ért.

A negyeddöntőben a győzelmi prémium 15 millió forint, vagyis ennyit kaszál, aki megnyeri a ma 20.00-kor kezdődő DVTK – FTC összecsapást.

Egy körrel később, az elődöntőben elért győzelem már 20 millió forintot ér, ehhez a végső győztes még 49 millió forintot tud hozzászerezni.