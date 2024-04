Diósgyőri VTK – Szent Benedek RA Balatonfüred (DVTK Aréna, kedd, 18.00)

Németh Szabolcs, a DVTK vezetőedzője: – Az a helyzet, amit előzőleg is mondtam a hazai fellépésünk előtt: meg kell ragadnunk az utolsó esélyt. Akkor sikerült, mert fel tudtuk vinni a pályára a legjobbunkat, a jó teljesítményt, remélem, most is így lesz, és akkor majd szervezhetjük az utunkat Balatonfüredre. Taktikai téren nem hiszem, hogy tudunk már újat mutatni, nagyon jól ismeri egymást a két csapat, az fog dönteni, – tudom, hogy közhely – hogy ki akarja majd jobban a győzelmet. Ezzel a meccsel búcsúzunk el közönségünktől, a szurkolók a múlt heti ,,arénás" mérkőzésünkön nagy számban megjelentek, reményeink szerint ismét sokan fogják bíztatni a lányokat, és akkor közösen elérhetjük a célt. Mi mindent megteszünk ezért.

Az egyik fél harmadik győzelméig zajló párharc állása: 2-1, a Szent Benedek RA javára.

