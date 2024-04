Tizenöt évvel ezelőtt közösen nyertek abszolút magyar bajnoki címet, most ismét egymásra találtak. Hadik András és Juhász István egy párost alkotva vág neki az idei rali szezonnak, a veszprémi Rally Hungary-n murván debütál a régi-új kettős. Néhány nappal ezelőtt egy közös teszten hangolódtak, ahol az R5-ös, MK II-es Ford Fiesta beállításai mellett egymást is igyekeztek összehangolni.

Most jött el az idő

- Ezzel egyáltalán nem volt probléma, hiszen korábban is jó párost alkottunk - szögezte le előre Hadik András. - Hosszú éveken keresztül versenyeztem Kertész Krisztiánnal, idén azonban az egyéb elfoglaltságai nem teszik lehetővé, hogy navigáljon nekem. Sokáig nem kellett keresgetni, Pistivel többször beszéltünk már az esetleges folytatásról, most jött el az alkalom. Egész évre tervezünk együtt, azt viszont még nem döntöttük el, hogy merre vezet az utunk. Az biztos, hogy Veszprémben igyekszünk a lehető legjobban helytállni, a folytatásról pedig majd ezután döntünk. Nincs semmi kőbe vésve, előre megírva, ki fogjuk találni, hogy milyen sorozatokban, milyen futamokon állunk rajthoz.

Hadik András korábbi négyszeres magyar bajnokként, és most már Mitropa Cup-győztesként vágott neki az idei esztendőnek. Hosszú pihenő után, hiszen utoljára tavaly ősszel, a nyíregyházi központú Rally Hungary-n versenyzett. Idén ugyanezen a rendezvényen kezd, de nem aszfalton, hanem murván, és nem a Zemplénben, hanem a Balaton-felvidéken. A hazai Eb-futamnak idény ugyanis Veszprém lesz a központja.

Kemény mezőny

- Számtalan alkalommal mentünk már ezeken a gyorsaságikon, ez a hétvége ugyanakkor mégis egészen más lesz - folytatta Hadik András. Már csak a futam rangja miatt is, hiszen roppant erős nemzetközi mezőnyben bizonyíthatunk. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy az ERC-s egységek között mire lehetünk képesek, de a lehetőségeinkhez mérten igyekszünk a lehető legtöbbet kihozni magunkból. A helyismeret mellettünk szól, ugyanakkor az Eb-s élmezőny pokolian gyors. Meglátjuk, hogy ezt mennyire lehet majd ellensúlyozni. Lesz olyan gyorsasági, ami a korábbi Veszprém Ralikon is változatlan formában volt, de néhány újdonsággal is találkozhatunk majd. Előzetesen is sokat kell foglalkozni a futammal, mert a pályabejáráson csak kétszer mehetünk a gyorsokon, ezért mindent figyelmesen és pontosan kell felírni.

Hadik András és Juhász István egy az egyben a tavalyi R5-ös Ford Fiestával vág neki az idénynek. A brit gyár ugyan március végére ígért némi fejlesztést a jelenlegi szetthez, ez azonban eddig még nem érkezett meg. A technika azonban így is versenyképes, amit a tavalyi Mitropa Cup versenyek is bizonyítottak.

Rutin meg az évek

- Szűk három év kihagyás után ülök vissza a versenyautóba navigátorként. Andrással tizenhárom éve mentem utoljára, igaz előtte hét szezont lehúztunk közösen. Nagyon szép emlékeink vannak, hiszen kategória és abszolút bajnokok is voltunk. Régen történt, de elsőre most is jó ötletnek tűnt, hogy ismét egy párt alkossunk - fogalmazott Juhász István, navigátor. - Aztán majd meglátjuk élesben is, hogy mire leszünk képesek. Nagyon kemény verseny vár ránk Veszprémben. Bízom magunkban, a rutinunkban és az autónkban is, remelem sikeres murvás hétvége előtt állunk.