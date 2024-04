Edzőként ugyanitt ért el sikereket, a csapat utolsó bajnoki elsősége alatt is vezetőedzőként tevékenykedett. Többek között az 1988-as szöuli olimpián bronzérmet szerző – papírsúlyú – Isaszegi Róbert és a junior világbajnoki ezüstérmes, Szűcs László is tanítványa volt. A kilenvenes évek közepétől több éven át, az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club ökölvívó szakosztályában is dolgozott. Itteni legkiemelkedőbb eredményét Vakherda Sándorral érte el, akivel Európa-bajnoki ötödik helyet szereztek az ÓSFC-nek (2000, Tampere, 51 kg). Takács Gábort Sajószentpéteren kísérték utolsó útjára.