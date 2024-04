A szerdai DVTK – FTC (0-2) Magyar Kupa-negyeddöntő után így nyilatkoztak a csapatok edzői.

Vladimir Radenkovic (DVTK): – Gratulálok az FTC-nek a mai győzelemhez, de én is büszke vagyok a saját csapatomra, mert olyan teljesítményt nyújtottunk. Egy jó együttessel találkoztunk, egy jó csapat ellen nyújtottunk ilyen teljesítményt, egy olyan ellenféllel szemben, akikről azt gondolom, hogy egy szinttel felettünk vannak. Az első félidőben próbáltunk szervezett játékot nyújtani. Az volt a mérkőzés tervünk, hogy az első félidőben egy picit passzívabbak vagyunk, a mérkőzés utolsó 30 percében pedig újabb és újabb támadójátékosokat küldünk be a pályára, akikkel eredményesek tudunk lenni az ellenfél kapujánál. Igazából a terv ezen része meg is valósult, az eredmény az egy másik kérdés. Az első félidőben a Ferencváros többet birtokolta a labdát, de helyzetet igazából nem tudott kialakítani, a második játékrészben pedig olyan 50-50 százalékos meccset játszottunk egymás ellen. Nekünk is volt helyzetünk, nekik is volt helyzetük. Megvolt az a pillanat, amikor azon gondolkodtunk, hogy változtassunk a meccsterven, hogy más típusú játékosokat küldjünk be. De visszatérve az első félidőre, amikor az FTC birtokolta a labdát, akkor olyan játékot produkáltak, amire készültünk, számítottunk arra, hogy hosszú labdákat próbálnak a védelem mögé belőni, beívelni, és igazából akkor is mi irányítottuk a játékot, amikor a z FTC-nél volt a labda, hiszen az valósult meg, amit mi szerettünk volna. A második félidő elején volt az a pillanat, amiről beszéltem az előbb: lehetett volna váltani, de nem szerettük volna megnyitni a területet a ferencvárosi játékosok előtt, mert akkor még jobban kitettük volna magunkat annak, hogy az ellenfél több gólt szerezhessen.

Leandro de Almeida, másodedző (FTC): – A szurkolóinknak jár a gratuláció, hogy ilyen szép számmal eljöttek erre a hétköznap esti meccsre. A DVTK drukkerek is szép számban voltak jelen, jó volt a hangulat, ez segített felpörgetni a mérkőzést. Amit elterveztünk azt jól sikerült végrehajtani a pályán, azt történt, amit mi akartunk. A mi akartunk érvényesült. Gondoltuk, hogy a DVTK visszaáll majd, és próbáltunk kontrollálni a meccset. Az első félidőben, ha picit pontosabbak vagyunk, lehetett volna hamarabb gólt szerezni. A két gól jó időben jött, második félidő elején szinte sikerült lezárni a mecset. Gratulálok a srácoknak, nagyon keményen dolgoztak.