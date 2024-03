Röplabda: Extraliga

Férfi Extraliga, negyeddöntő, 2. mérkőzés

MAFC-BME – GreenPlan Vegyész RC Kazincbarcika (Budapest, Kőér utca, kedd, 17.00)

Toronyai Miklós, a VRCK vezetőedzője: – Az első lépést a hét végén megtettük hazai pályán azzal, hogy győztünk, bár, egy picikét fásultan mozogtunk az előtte lévő sűrű menetrend, valamint az ötszettes kupadöntő miatt. Ahogyan szokták mondani, a jó csapat ismérve, hogy viszonylag gyengébb teljesítménnyel is be tud húzni egy hajtós találkozót, és ezért járt a gratuláció a srácoknak. A ritmus most sem lassabb, három naponta játszunk, nyílván az nem megoldás, hogy egyáltalán nem edzünk, viszont meg kell találnunk azt a fajta regenerációt, intenzitást, ami a leginkább segíti a játékosokat. Szombaton Velychko nem tudta vállalni a meccset, hiszen az érdi kupadöntőn zúzódott a jobb hüvelyujja, kedden megy még kontrollvizsgálatra, Garan igyekezett őt pótolni azon a poszton, illetve Jirásek keze sem volt százszázalékos. Minden tiszteletem a csapaté, de megállni nem lehet, a ,,hajtás" az én feladatom. A Pénzügyőr-csarnok másabb, kisebb, mint a miénk, okozhat ez némi problémát, de nyertünk már itt, úgyhogy tudjuk, mit kell tennünk. Amennyiben a szombati formánkon javítunk, akkor Budapesten a győzni tudunk.

Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc állása: 1-0, a GreenPlan Vegyész RC Kazincbarcika javára.