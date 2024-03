Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Kassa-Miskolc Ultramaraton elnevezésű nemzetközi futóversenyt április 20-án már hatodik alkalommal rendezik meg. Fontos, hogy a nevezéseket április 8-ig fogadják.

A rendező Marathon Club Egyesület, a társrendező Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány, a Biennale Nonprofit Kft., valamint első számú szlovák partnerük, az idén 100 éves Kassai Béke Maraton rendezője, a Kassai Marathon Klub a hazai és külföldi hosszútávfutó-társadalom számára kínál remek megméretési lehetőséget a VI. Kassa–Miskolc Ultramaratonnal.

A két testvérváros példás összefogásának, illetve az útvonal során érintett szlovák és magyar települések nélkülözhetetlen közreműködésének köszönhetően megvalósuló esemény rajtja idén Kassán, az Szent Erzsébet Dóm szomszédságában lesz, míg a célt Miskolcon, a Szent István téren jelölik ki a szervezők.

A 117 km-es útvonal, amely a Kosice (Kassa), Sidliskó Krasna, Nizna Mysla (Alsómislye), Zdana (Hernádzsadány), Trstené pri Hornáde (Abaújnádasd), Kéked, Abaújvár, Gönc, Göncruszka, Vilmány, Vizsoly, Abaújkér, Abaújszántó, Felsődobsza, Hernádkércs, Halmaj, Aszaló, Szikszó, Sajóvámos, Szirmabesenyő, Miskolc vonalvezetésen át halad, egyéniben, párban, valamint 5 és 10 tagú váltóban is teljesíteni lehet.

Ez utóbbi jó alkalom csapatépítésre, munkahelyi, egyesületi, baráti közösségek erősítésére is. Újdonságot jelent, hogy az 5 és 10 tagú váltók, valamint a párosok bármelyik hivatalos váltóponton, de csak ott válthatnak.

Nagy érdeklődés

A nagy érdeklődésre jellemző: már most úgy tűnik, hogy a szlovák indulók száma a tavalyi 80 főről idén megduplázódhat, hasonló a tendencia a magyar oldalon, így összesen 550-600 futóra lehet számítani.

Örvendetes Encs városa is bejelentkezett a támogatók sorába, ők a díjazásból és a szervezési költségekből is kiveszik a részüket.

2023-ban sporttörténelmet írt a verseny, hiszen Veres Pálnak, Miskolc MJV polgármesterének meghívását elfogadva, egy-egy 10 tagú váltóval először képviseltette magát a négy testvérváros, Ostrava, Katowice, Kassa és Miskolc csapata. Idén Kassa látja vendégül a rajt előtti éjszakán a V4-es váltók tagjait.

A tervek között szerepel, hogy a szervezők díszvendégként meghívják az esemény szombat esti, miskolci díjátadójára Rudolf Schuster és Schmidt Pál korábbi köztársasági elnököket is.