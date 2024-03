Spanyolországban tesztelte eddigi felkészülését március 16-án, szombaton Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub kiválósága. A párizsi olimpia eddigi egyetlen vármegyei indulója jelentős előnnyel nyerte meg a sprint távú 21. La Murada Duathlon versenyt.

Mint ismeretes, Csongor idei első erőpróbáját, a világbajnoki szériaverseny-sorozat (WTCS) március 8-ra, az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Abu Dzabi városába meghirdetett nyitányát a rendkívüli időjárás miatt törölték. Mivel ott és akkor nem sikerült lemérni, hogyan sikerült a felkészülés, az elit képviselői lázas verseny-keresésbe kezdtek.

Huszonnyolc fokos

Lehmann Csongor kedvelt spanyolországi edzőtábor-helyszíne, Alicante mellett, Orihuela-ban „talált rá” egy sprint távú duatlon versenyre, melyet az elmúlt hétvégén rendeztek meg. A 28 Celsius-fokos meleggel „színesített” megmérettetés első, 5 kilométeres futása során a tiszaújvárosiak párizsi olimpiára készülő, korábbi junior és U23-as triatlon világbajnoka a hazaiak egyik menőjének, a világkupa-győztes David Contero-nak a társaságában ,,elköszönt” a többiektől. A 20 km-es kerékpározás 8. kilométerénél Lehmann Csongor lerázta magáról az egyébként kiváló futó hírében álló, gigatehetségnek tartott 21 éves vetélytársát is és a befejező, 2,5 kilométeres futáson tovább növelve előnyét, magabiztosan végzett az első helyen.

– Nagyon-nagy szükség volt egy tesztversenyre, hogy élesben lemérhessük, milyen volt a felkészülés – hangsúlyozta Lehmann Csongor. – A visszajelzés több mint biztató, a formám rendben van, így az elmaradt WTCS versenyt követően, most kicsit megnyugodhatunk. Legközelebb, március végén a franciaországi Lievin-ben, a fedettpályás triatlon világkupán állok rajthoz, remélem ott is hasonlóan jól tudok majd szerepelni.