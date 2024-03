A női kosárlabda NB I/A-ban, a 16. fordulóban, szombaton szuperrangadót rendeznek, a veretlenül listavezető DVTK Hun-Therm csapata 17.00-tól a tabella 2. helyén álló Serco UNI Győr együttesének vendége lesz.

A hazaiak egy hete erre az összecsapásra készülnek, a Diósgyőr viszont szerdán este még a csúcssorozatban, az Euroligában játszott a Final Fourba jutásért. A francia Villeneuve d’AScq LM ellen hazai környezetben 73-58-ra elvesztett találkozó, a négyes döntőről való lemaradás után kell ,,összeszednie” a csapatot Völgyi Péter vezetőedzőnek, és tudatosítani a játékosokban, hogy amit elértek ebben az évadban a nemzetközi porondon, az dicséretre méltó. Hogy ezt sokan így gondolják, azt a diósgyőriek szakvezetője is érzékelte.

– Rengeteg üzenetet és hívást kaptam, amelyeket úgy tudnék összegezni, hogy mindenki sajnálatát fejezte ki, hogy nem sikerült bejutnunk az Euroligában a Final Fourba, de ezek mellett a gratulációkon volt a hangsúly, azt emelték ki, hogy le a kalappal a csapat előtt azért a teljesítményért, amelyet a nemzetközi szinten ebben az évadban produkált – mondta Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője, majd így folytatta: – Nehéz lenne most értékelni ezt a sorozatot, hiszen még frissek az élmények, de nem szabad elfelejteni, hogy honnan indultunk. A selejtezőben a London Lions ellen harcoltuk a ki a csoportkörbe jutást, egy olyan csapat ellen, akik emiatt az Európa Kupában szerepelnek, és ott még veretlenek. Az EL-csoportkörben gyönyörűen helyt álltunk, több olyan csapat is szívesen elcserélte volna velünk az eredménysorát, akik a mi költségvetésünknek a többszöröséből dolgoznak. Egy remek öltözői közösséggel egy nagy hegyet másztunk meg, sok munkával, és olyan magasságokba jutottunk el, erőn felül, ami a mi adottságaink, képességeink alapján a maximumnak tűnt. És persze sajnáljuk, hogy a csúcsra vezető úton beelőzött minket egy olyan csapat, amelynek egyénenként is óriási rutinja van abban, hogy miként kell az ilyen kihívásokat eredményesen megoldani. Az adottságbeli, a képességbeli különbségek kijöttek szerdán. Ezt a csatát egy másik napon, egy héttel korábban, Franciaországban lett volna esélyünk megnyerni, mert ők voltak megijedve, rajtuk volt nagyobb nyomás. Ezeknek a negyeddöntős mérkőzéseknek a legnagyobb értéke a hangulat, a nézőszám, és az az összetartozás, ami kialakult. Szeretnénk hasznosítani a megszerzett tapasztalatokat a magyar bajnokságban, és természetesen a Magyar Kupában, mert a jövő héten már ez utóbbi vár ránk.



Nem téma a 24

A vezetőedzőnek szóba hoztuk, hogy a mostani, a Győr elleni rangadót – mivel fordított párosításban, Diósgyőrben 97-72-re nyertek ellenük – akár 24 ponttal is elveszíthetik, mert még ez esetben is alapszakasz győztesei lesznek.

– Tisztában vagyunk ezzel a számmal, de veretlenek vagyunk, és ebből az aspektusból közelítünk a Győr elleni meccshez. Ugyanis ha egy csapat úgy menne el az ellenfeléhez, hogy ne kapjon ki 25-tel, az biztos, hogy így vagy úgy, de bukásra van ítélve. Meg sem fordul ilyen egyikünk fejében sem! – mondta Völgyi Péter, majd így folytatta: – A Győr jó csapat, képes olyan sebességre mint mi, és tele van extrán dobó játékossal, úgyhogy elég erős kihívás előtt állunk. A lányok szerdán este, és lehet, hogy még csütörtökön is, egy picit csalódottak voltak, de tudják, hogy máris vissza kell állni magas üzemmódra, hiszen rangadót fogunk játszani az ellen a csapat ellen, amelyik szintén az Euroligában szerepelt. Most nincs sok idő a pihenésre, mert felgyorsulnak az események, a jövő héten kupameccset, reményeink szerint nem is egyet játszunk majd, hiszen ha szerdán nyerünk a TFSE-MTK ellen itthon, akkor a jövő hét végén a négyes döntőben szerepelünk.