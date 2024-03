Telt ház, 3400 néző előtt rendezték meg a női kosárlabda Euroliga negyeddöntős párharc harmadik mérkőzését a DVTK Hun-Therm és a Villeneuve d’Ascq csapatai között.

Mivel a két nyert meccsig tartó csata első két ütközetén mindkét fél hozta a hazai mérkőzését – a Diósgyőr 78-66-ra nyert otthon, a francia együttes pedig 63-59-re – így a szerdai végső összecsapás döntött arról, hogy melyik együttes jut be a legrangosabb európai klubcsapat kupasorozat négyes döntőjébe, az április 12-14-e között – egyelőre ismeretlen helyszínen – sorra kerülő Final Fourba.



Lufik

A franciák 10 fős kerete a legerősebb volt, senki nem hiányzott tőlük, mind a hat légiósuk ott volt a bemelegítéskor, de a hazaiak 12 fős keretéből is ott volt mindenki, aki számít, a három magyar felnőtt válogatotton kívül az öt külföldi készen állt a nagy csatára.

A DVTK Arénában most először volt telt ház, és pompásan nézett ki a lelátó a kezdés előtt, ám a piros-fehérbe öltözött drukkerek nem csak a látványra adtak, hanem remek hangulatot teremtettek. A meccs előtti Himnusz éneklés után, az ultra szektorban piros léggömbök lengetése és az ezüstszínű, a DVTK1910 feliratot kiadó lufik magasba emelése után beindult a szurkolás.



0-14

Bombaerős kezdést produkált a francia csapat. Smalls, aki az első két meccsen szinte észrevételen volt, duplát és triplát is behúzott az elején, és jött még Salaün kettese és Zellous hármasa, ami állva hagyta a hazaiakat, és amikor a 4. percben Diaby is eredményes volt (0-12), időt kért a Diósgyőr. A fehér mezeseknek semmi nem sikerült, minden dobás kifelé jött, 0-14-nél, a 6. percben Kányásinak összejött az, ami előtte csapattársainak nem, gólt szerzett. A folytatásban megtalálta a gyűrűhöz vezető utat a DVTK, ám a két perc lendületes játékát a vendégek szakvezetője időkéréssel próbálta megtörni (8-20). A negyed végén Charles faultos találatával előbb tízre jött fel a piros-fehér gárda, majd Lelik a hátrányt még tovább csökkentette (15-23).

A második menet elején Tadic is 2+1-es kombinációban volt eredményes, majd büntetődobások után egy labdára jöhetett volna fel a DVTK, ám Charles egyik dobása kimaradt (19-23). A Villeneuve együttesét Salaün tempója, majd Zellous hármasa nyugtatta meg (21-30), és nem mellékesen jól védekeztek a vendégek. A franciák szedték a lepattanókat, mint az ipari gép, Smalls remekelt, a DVTK-nak nem mentek a távoli dobások, és kontra akciókból egymás után kapták a gólokat, a 19. percben időt is kértek (23-38). A pauza után, a tizedik hazai triplakísérlet végre célba ért, Leliket tapsolta meg a publikum, ez a dobás alakította ki a félidei eredményt (26-38).