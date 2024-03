A már biztos alapszakasz-győztes diósgyőriek számára a veretlenség megőrzése volt a tét a dunántúli összecsapáson. Westbeld egy triplával szeretett volna nyitni, nem jött be, ám Garbinnak és Mányokynak igen (3-3). 2:43 perc után is még mindössze 5-5 volt az állás, a házigazda távoli dobásmutatója csak 20 százalékos volt. Aho T. helyett Oláh F. volt az első vendégcsere, az 5. perc közepén a Szekszárd lépett el 10-5-re. Leliket és Jovanovicot is hozta Völgyi Péter, nem mentek sehonnan sem a dobások, 12-5-höz érve már indokoltnak látta az időkérést a látogatók szakvezetője. Innen egy ideig nem tudtak elmozdulni a csapatok, ezt végül Garbin tette meg, egy pontos hármas kísérlettel. Krnjic büntetőivel lépkedett a Tolna vármegyei klub, a Diósgyőr Garbin – aki ekkor egyértelműen a mezőny legjobbja volt - harmadik triplájával, az első felvonást követően hárommal mentek a ,,TARR-osok”.

Dupla-váltással kezdődött a második felvonás, míg Stanacev hármasa, és Westbeld közeli dobása után is a diósgyőri gyűrűben landolt a labda. A 25-17-es eredmény megint ,,hozta” a DVTK-pihenőt, nem minden működött az elképzeltek szerint. Garbin a kispadon gyűjtött erőt, a csapattársak közül hárman álltak két egységen, a hazaiaknál heten voltak már ekkor eredményesek. A 15. percben tíz lett közte (27-17), aztán a bejövő Kányási triplával szépített. Tartotta a tisztes távolságot Szekszárd (32-22), a listavezető döcögősen kosárlabdázott. A nagyszünetig Garbin 2+1-e volt pozitívum, de az ő ,,egyszemélyes hadserege” kevés volt a több jó teljesítményt felmutató házigazdával szemben (38-27).

A folytatásban

A harmadik negyedbe is hasonló lendülettel ment bele a pályaválasztó (43-27), ez már kezdett olyan távolság lenni, ami behozhatatlannak tűnik. Egyértelműen Westbeld volt a Szekszárd húzóembere (16 pont), miközben a DVTK próbált kapaszkodni, például Aho N. közeli dobása volt remek, és Charles is becsatlakozott (45-35). Mi más is következhetett volna a meccsen, a 24. percben, mint dunántúli szünet, úgy nézett ki, jó periódusba kerültek a borsodiak. Boros és Kányási ,,váltott” kosarat (49-42), ez már újfent az a határ volt, ahonnan a siker sem nézett ki távolinak. A 28. percben mindössze 51-46 volt az eredmény, a 8-19-es szakasz a ,,régi” Diósgyőrt idézte. A piros-fehérek két elveszített játékrész után a harmadikban fellángoltak, amivel nyílttá tették a mérkőzést (60-53).

A negyedik tíz percet is 5-0-val kezdte a házigazda együttes, míg Kányási dobta a felvonás első diósgyőri gólját (65-55). Jovanovic messziről elengedett labdája landolt a szekszárdi gyűrűben, csaknem 8 perc volt még a mérkőzésből, Charles kettesével pedig elérte önmaga 17 pontját (65-60). Jovanovic a Hun-Therm nyolcadik hármasát hajintotta (67-65), mialatt Tadic és Kányási 4-4 fault-tal küzdött a pályán. Charles egyenlített (67-67), közel négy és fél perc állt még a felek rendelkezésére. Újított a hazai gárda (74-68), 2:02 perccel a végső dudaszó előtt időt kért Völgyi Péter. Miklós M. két büntetőt bedobott, 76-68-nál megint edzőjük köré gyűltek a vendégek, 38:49 percnél. 78-72-ről indult az utolsó 48 másodperc, Charles ,,tüzelt”, jól (78-75), Stanacev keze nem remegett a büntetőknél, a DVTK még újfent megbeszélést tartott. Charles ,,hármasozott”, és 80-78-nál, 5 mp-vel a vége előtt még a szekszárdiak is időztek. Faultért kaptak büntetőket, egyet értékesítettek, megtartották a fórt, és 81-78-ra nyertek. Ezzel a DVTK elveszítette a veretlenségét az alapszakasz utolsó mérkőzésén.

A tények

Tarr KSC-Szekszárd – DVTK Hun-Therm 81-78 (18-15, 20-12, 22-26, 21-25)

A Diósgyőr legjobb dobói: Charles 27/6, Garbin 17/12, Kányási (13/3).