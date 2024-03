A 67. női kosárlabda Magyar Kupa döntőt vasárnap este Győrben rendezték, a találkozó előtt az volt a kérdés, hogy a diósgyőri csapat ötödször, vagy a soproniak tizenkettedszer diadalmaskodnak.

Az esélyek

Az esélyek a DVTK Hun-Therm mellett szóltak, ugyanis a piros-fehérek ebben az évadban bajnokikon oda-vissza verték az Sopron Basket csapatát, ráadásul utóbbiaknál sérülés miatt Turner, Fegyverneky és Mompremier sem volt bevehető. A Diósgyőrből Tadic hiányzott, azért mert csak négy légióst lehetett nevezni a meccsre, és most ő volt a külföldi kimaradó.

A szombati elődöntőkben a kupa címvédő nyugat-magyarországi együttesnek volt könnyebb dolga, akik a nem túl jelentős játékerőt képviselő Vasas Akadémiát verték magabiztosan, míg a Diósgyőr az előre hozott döntőnek számító csatában, a hazai környezetben szereplő Serco UNI Győrt múlta felül.

A ,,hazai pálya” viszont a DVTK Hun-Therm mellett szólt, hiába van több mint háromszor olyan messze Győrtől Miskolc, mint Sopron, több piros-fehér drukker volt a csarnokban, mint zöld-sárga, 400-500 fős tábor biztatta a borsodiakat.

Frissebbek

Varga A. hármasával indult a csata az aranyért, és bár az elején a soproniaktól más nem szólt hozzá a meccshez, Jovanovic hármasát követően (5-10) beindultak a zöldek és egyenlítettek (10-10). Innentől nagy dobópárbaj alakult ki, a védekezés nem volt a csapatok erőssége, két perccel a negyed vége előtt döntetlenre állt a meccs (19-19). A hajrá a Diósgyőrnek sikerült jobban, Lelik triplája után Kányási is távolról volt eredményes, aki csapata negyedik hármasát húzta a gyűrűbe (19-25).

A második menet elején Aho N. is trojkázott egyet, de nem sokkal később időt kellett kérnie Völgyi Péter edzőnek, mert volt egy kis elakadás (24-28). Sorokat nem igazán sikerült rendezni, a Sopron jól védekezett, a megszerzett labdákkal is jól sáfárkodott, fordított, és elment öttel (36-31). Ám miután Lelik bezúzta csapata hetedik hármasát, a kupa címvédője időt kért, a 17. percben (36-34). Velük jobbat tett a szünet, Brooks vezérletével megléptek (42-34). Garbin hármasa zárkóztatta a fehér mezeseket, a frissebbnek tűnő zöldek a félidőben hattal álltak jobban (45-39).

Dráma

A harmadik játékrészben is jól védték a festékes területet a soproniak, a távoli dobásokra kényszerített diósgyőriek viszont nem voltak pontosak (50-41). Ám Charles faultos kosara után Aho N. majd Grigalauskyte is betalált, a 25. percben időt kellett kérniük a zöld-sárgáknak (50-48). A pauza után a diósgyőri drukkerek fanatikus erejű támogatása közepette Garbin hármasával vezetett hosszú idő után ismét a Diósgyőr (50-51), de nem sokáig, mert gyors egymásutánban két palánk alóli gólt kaptak. A hét fős soproni rotációval szemben a fehér mezesek is tulajdonképpen hét játékost forgattak – Tenyérnek csak másodpercek jutottak –, és a távoli dobásokkal a negyed végére ismét fordítottak, Kányási szerezte csapata 11. (!) hármasát (55-57).

A 12.-et is a diósgyőri cséká vágta be, immár a záró etapban, ám ez követően visszajött a meccsbe a fegyelmezett soproni együttes (64-60), és a Diósgyőrnek kellett kapaszkodnia. Az idő előre haladtával minden dobás, mozdulat egyre jobban felértékelődött, Aho N. triplájával lett egyenlő, majd a remekül játszó Garbin távolijával már a DVTK állt jobban a 37. percben (65-68). 88 másodperccel a vége előtt Gáspár Dávid kért időt, 69-68-as vezetésüknél a remek hangulatú meccsen, a végén pedig jött a dráma. Varga A. vert be egy tempót, 33 szekundum volt hátra ekkor, és maradt még 10, amikor Jovanovic egy hármassal egyenlített (71-71). Brooks még szerzett egy centergólt, 5.5 másodperccel a vége előtt időt kért a DVTK, de innen már nem sikerült visszahozni a meccset.

A DVTK Hun-Therm csapata a lehető legrosszabbkor szenvedte el az évad első vereségét hazai fronton, a pihentebb, jobb százalélban dobó Sopron Basket tizenkettedik kupa elsőségét ünnepelhette.