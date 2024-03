A női kosárlabda Magyar Kupa négyes döntőjében, amelyet szombaton és vasárnap Győrben rendeznek meg, a nyitónapon a két elődöntőt játszották.

Tadic maradt ki

A szombat délutáni meccsen a Sopron Basket, ha nem is könnyedén, de 73-67-re legyőzte a Vasas Akadémia együttesét, és ezzel bejutott a vasárnap 19.45-kor kezdődő fináléba, és várta, hogy a Diósgyőr vagy a Győr lesz az ellenfele.

A Serco UNI Győr bár hazai környezetben játszott, az már a meccs előtt kiderült, hogy DVTK Hun-Therm szurkolói teremtenek hazai pályás hangulatot. A piros-fehérek öt légiósa közül Tadic maradt le a meccsről, mert csak négy külföldit lehetett nevezni, és mivel ugyanazzal a kerettel lehet játszani mindkét napon a csapatoknak, így Tadic vasárnap sem lép pályára.

Hullámzás

Az első menetet a Diósgyőr kezdte jobban, Lelik két büntetője után egy triplát is bevágott (0-5). Ám ezután ébredt a hazai pályán játszó csapat (6-7), és a negyed közepén Goree triplájával egyenlítettek (9-9). A hullámzásban ezután ismét a piros-fehérek következtek, pontosabban Garbin, aki lemásolta Lelik meccs eleji programját, két büntető után hármast jegyzett (9-14). Aztán újra nekidurálta magát a Győr, ez olyannyira jól sikerült, hogy a vezetést is átvették (15-14), ám ekkor Jovanovic lépett elő, aki a változatosság kedvéért úgy szerzett zsinórban öt pontot, hogy előbb egy hármast engedett el, majd ezután vert be két büntetőt. A negyed végén Lelik büntetője jelentette az utolsó találatot a játékrészben (15-20).

A második negyed elején nem nagyon ment a kosárszerzés a csapatoknak, Aho N. gólja után viszont Lelik következett büntetőkből, majd Charles szerzett leindításos gólt, és ezzel 10 pont fölé ment a DVTK (15-26). A Győr nem kért időt, egy jó zöld-fehér büntető és egy tempódobás után, a Diósgyőr viszont igen, a 14. percben (18-26). A pauza után a piros mezesek következtek, 12-re növelték előnyüket, és sokáig tíz pont körüli fórral vezetettek, ám amikor a 19. percben Dubei hármasával 6-ra csökkent a különbség, Völgyi Péter edző jelezte, hogy kell egy kis szünet (28-34). A játékrész hajrájában Jovanovic vágott be egy üres hármast, és ezzel alakult ki a félidei eredmény (28-37).

Garbin káprázat

A térfélcsere után Dombai megszerezte a meccsen az első gólját, majd Anigwe jött (32-37). Aztán meg a Diósgyőr. Jó védekezés és pontos támadások jellemezték a piros-fehérek játékát, és elkezdtek távolodni. A 10-0-s etapjuknál Cziczás László nem kért időt, helyette inkább reklamált, ami után egy büntetőt értékesített a DVTK, és olyan előnyre tett szert (32-48), ami nem sok jót ígért a hazai pályán játszónak. A 27. percben Völgyi edző időkérése miatt szakadt meg a játék, 40-50-nél, majd a káprázatosan játszó Garbin tovább tolta előre a Diósgyőr szekerét, kár, hogy a negyed végén egy buta fault miatt, két jó büntetővel Goree faragni tudott a hátárnyon (47-59).

A Győr sebességben és dobás pontosságban sem tudta felvenni a versenyt a Diósgyőrrel, hat és fél perccel a vége előtt időt kért szakvezetőjük (51-64), és nagyobb tempót, valamint pontos távoli dobásokat kért játékosaitól. Ha nem is egyből, de aztán csak beesett néhány tripla a Győr részéről, és amikor Ruff-Nagytól is érkezett egy ilyen, időt kért Völgyi edző (59-69). Kevesebb, mint négy perc volt hátra ekkor, és a rövid szünet után benézett tíz alá a Serco. 74 másodperccel a zárás előtt, 8 pontos diósgyőri fórnál Lelik húzott be egy hármast (67-76), hogy ne kelljen reménykednie a Győrnek, és hogy a helyszínen lévő 100 fős diósgyőri tábor elkönyvelhesse, elkezdhesse ünnepelni a döntőbe jutást.

A DVTK Hun-Therm vasárnap 19.45-től a Sopron Basket ellen játszik az MK-aranyéremért, győzelemért.

Serco UNI Győr – DVTK Hun-Therm 69-80 (15-20, 13-17, 19-22, 22-21)

Győr, 600 néző. V.: Kapitány, Frányó, Török.

Serco UNI Győr: Dubei 6/6, Carleton 15/3, Dombai 7, Török, Goree 8/3. Csere: Bach 6, Ruff-Nagy 9/6, ANIGWE 11, GYÖNGYÖSI 7/3. Vezetőedző: Cziczás László.

DVTK Hun-Therm: Aho N. 11/3, CHARLES 8, LELIK 21/6, Jovanovic 10/6, Grigalauskyte 9. Csere: Kányási 3/3, GARBIN 18/6, Tenyér. Vezetőedző: Völgyi Péter.

Az elődöntő másik mérkőzésén: Sopron Basket – Vasas Akadémia 73-67 (22-24, 22-16, 14-9, 15-18).