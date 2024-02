Nápolyban, a korosztályos vívó Európa-bajnokságon vármegyei érdekeltség is volt a hét végén. A kadet leány párbajtőrözők csapatversenyében, a magyar válogatottban ugyanis tag volt Terhes Hanna, a Diósgyőri Vívó Egyesület versenyzője is. A 20 nemzeti együttes felvonultató küzdelemben, a 32-es táblán erőnyerő volt a piros-fehér-zöld színeket képviselő alakulat, amely a 8 közé jutásért vívott asszóban 45-32-re verte Azerbajdzsánt. A következő körben, a négyért a spanyolok következtek, s ezt az akadályt is vették a lányok, mert 45-33-ra győztek. Az elődöntőért a lengyelekkel vívtak a magyarok, akik egy tussal, 44-43-ra alulmaradtak, így a negyedik helyen zárta a kontinensviadalt a Szilárd Anna, Rózsás Júlia, Horváth Lotti, Terhes Hanna összetételű négyes. Az aranyérem az ukránoknak, az ezüst a lengyeleknek, a bronz az észteknek jutott.