A 193 cm magas, 19 éves támadó leigazolását jelentette be az NB II-ben szereplő Kolorcity Kazincbarcika SC együttese. Patrick Ioan Gante Nagyváradon született, 6 éves korában kezdett futballozni az FC Bihor csapatában, majd 14 évesen már a felnőtt csapatban játszott. Két évvel később az olasz topcsapat, az AS Roma igazolta le, ahol a José Mourinho által trenírozott felnőtt csapat keretével készülhetett edzéseken. 18 évesen az osztrák Bundesligában szereplő TSV Hartberg játékosa lett, majd innen az SV Lafnitzhoz került. Itt a tavalyi félévben két másodosztályú Bundesliga mérkőzésen is pályára tudott lépni. Gante a román utánpótlás (U15-U16) válogatottakban 5 mérkőzésen 3 gólt szerzett. A fiatal csatár egyébként a KBSC múlt hét végi, FC Ajka elleni felkészülési meccsén már pályára lépett, egy félidőt kapott a szakmai stábtól.