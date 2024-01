A Debreceni VSC elleni, február 3-i, idegenbeli meccsre, a tavaszi bajnoki rajtra készülő Diósgyőri VTK NB I-nál csütörtökön és pénteken orvosi vizsgálatokon, és fizikai teszteken vettek, illetve vesznek részt a labdarúgók.

A DVTK keretével kapcsolatos változásról a klub egyelőre nem adott tájékoztatást, de ezzel kapcsolatban több értesülés is napvilágot látott.

Ezek egyike, hogy a Diósgyőrben kölcsönben szereplő, 22 éves horvát kapus Karlo Sentic, akit a Hajduk Split engedett át a piros-fehéreknek 2024. június 30-ig, mégsem tölti ki az egy évet a DVTK-nál, és a szlovák első osztályban szereplő FC Kosice játékosa lesz. Az ezzel összefüggésben esetlegesen megüresedő kapusposztra az NB II-es Kolorcity Kazincbarcika SC-től a 19 esztendős Tóth Balázs érkezhet.

A csakfoci.hu oldal a 29 éves nigériai Bright Edomwonyi távozását vetette fel több mint két hete, azzal, hogy ,,egy kazah csapat komoly ajánlatot készül tenni érte”, ám ilyen, és más megkeresés – honlapunk információi szerint – nem érkezett a támadóval kapcsolatban a DVTK-hoz, az elmúlt év végéig.

Ugyanez a portál Lukács Dániel esetleges Kecskeméti TE-hez történő visszatéréséről is írt, illetve arról, hogy a Ferencvárosi TC 21 esztendős irányító középpályása, Baráth Péter, aki fiatal kora ellenére már 69 élvonalbeli meccsnél tart, Diósgyőrben köthet ki.

Az ősszel műtéten átesett bosnyák, horvát kettős állampolgárságú, 30 éves csatár, Marin Jurina esetleges klubváltásáról, a vele kapcsolatos MTK Budapest iránti érdeklődésről az nb1.hu számolt be, és honlapunk Diósgyőrből származó információja szerint is volt ebben a témában kapcsolatfelvétel a két klub között.

Arról néhány napja a DVTK sportigazgatója, Bajusz Endre nyilatkozott a piros-fehérek honlapján, hogy belső védőt szeretnének: ,,Középső védőt feltett szándékunk igazolni, amire rendelkezünk is a megfelelő anyagi fedezettel, hiszen Julien Célestine távozását követően csak három játékos marad ebben a pozícióban, pedig négy lenne az ideális. Elsődleges kiszemeltünk egy magyar játékos, ám másnak is megakadt rajta a szeme, és némi nemzetközi érdeklődés is mutatkozik, tehát nem lesz egyszerű dolgunk.”

Az egyik olyan játékos, akire illik a ,,személy leírás”, és akiről szurkolói körökben elterjedt, hogy befutó lehet, az Lang Ádám. A 30 éves, 65-szörös magyar válogatott jelenleg az Omonia Nicosia játékosa, 2019-től játszik a ciprusi csapatban, ám a következő évad végéig élő szerződés köti oda.