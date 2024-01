Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő-visszavágó

Green Plan-Vegyész RC Kazincbarcika – Debreceni EAC (Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont, szerda, 19.00)

Toronyai Miklós, a VRCK vezetőedzője: – A debreceni első mérkőzésen kikaptunk 3:0-ra, azonban az eredmény nem tükrözi a csata nagyságát, hogy nem volt sima a meccs. Az első szett után nagyon jól játszott a csapat, a második, és a harmadik játszma hajrájába is 2-3 pontos előnnyel mentünk bele, azonban ekkor rossz döntéseket hoztunk, vagy az ütőt választottuk ki rosszul, vagy az ütő választott rossz megoldást. A DEAC – amely fejben nagyon koncentrált volt – pedig ezt kihasználta. Látni kell, hogy a hajdúsági csapat a kezdeti bukdácsolás után nagyon ütőképes gárda lett, nem véletlenül vannak a bajnokságban az élbolyban. Egy hete, január 3.-a óta edzünk az új évben, a srácok beletesznek mindent a tréningekbe, remélem, ezt át tudjuk ültetni erre a találkozóra. 3:0-s, vagy 3:1-es győzelmünk kellene ahhoz, hogy utána aranyszett döntsön, jó, koncentrált játékkal – amiben bízom – akár ez is meg lehet, és ezzel együtt a továbbjutás is.