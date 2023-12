Az ezt megelőzően csak 3:0-s vereségeket begyűjtő gárdánál akár örülhettek is volna mindennek, a 3:1-es fiaskónak, azonban Németh Szabolcs, a piros-fehérek vezetőedzője korántsem volt elégedett:

– Hiába szereztük meg az első szettgyőzelmünket a szezonban, most voltam talán a legcsalódottabb az eddig lejátszott mérkőzéseink kapcsán. Többször sikerült több pontos előnyt kialakítanunk, és nem a játszmák elején, mint eddig, hanem közepén vagy közel a végjátékhoz. Ennek ellenére ismét nem sikerült ezeket lezárni, hanem hagytuk az ellenfelet visszajönni a meccsbe. Ha át tudtuk volna lépni a saját árnyékunkat, akkor ennek a meccsnek egy sima 3:1-es, 3:0-ás győzelemnek kellett volna lennie, de sajnos továbbra is saját magunknak vagyunk a legnagyobb ellenségei – mondta a tréner.

A december 17-i összecsapás jegyzőkönyvében, a borsodiak oldalán mindössze 11 játékos neve szerepelt, nem volt abban megtalálható az egyik center, Kiss Emese. A DVTK 4-es mezét viselő, 1996-os születésű röplabdással ugyanis – 6 év után – december 31-i hatállyal szerződést bontott a klub, azonban már napok óta nem látogathatta, látogathatja az edzéseket.

Felemelt fejjel

A hölgyek számára nem ért véget a 2023-as esztendő, ugyanis az Extraligában folyamatosan megy a küzdelem, még december 31-én is lebonyolítanak majd egy Kaposvári NRC – MÁV Előre Foxconn összecsapást. DVTK Ongropack szombaton búcsúzik az óévtől, a DVTK Arénában, 19 órától a Fatum Nyíregyháza lesz a rivális (folytatás pedig január 3-án a Vasas Óbuda ellen idegenben). A szabolcsiak október 22-én, a Continental Arénában három játszmában verték a Diósgyőrt, összességében 72 perc alatt. A nyírségiek különben azóta edzőt váltottak, december 11-i hatállyal, közös megegyezéssel szerződést bontottak Tomás Vargával, utóda a 29 éves lengyel szakember, Adrian Chylinski lett, aki az LKS Lódz csapatától költözött át a szabolcsi vármegyeszékhelyre.

– Vannak megoldandó feladataink, például az is, hogy az eddig kiválóan játszott, ponterős Egri Klaudiát hogyan pótoljuk, miután kézsérülést szenvedett, és emiatt hetekig nem számíthatunk rá – tette hozzá a vezetőedző. – Természetesen mint minden helyzetre, erre is meg vannak az elképzelések, hogy ki helyettesíti őt addig azon a poszton, és annak a játékosnak a helyén ki játszik, aki őt pótolja. Sportban bármi előfordulhat, bármikor előállhatnak váratlan helyzetek, a lényeg, hogy ne törjünk le, emeljük fel a fejünk, és az adott szituációból próbáljuk kihozni a lehető legtöbbet, még akkor is, ha az eredményeink nem a legjobbak. Meg van a célunk, tudjuk, hogy számunkra a bajnokság utolsó szakasza lesz a legfontosabb, de addig is helyt akarunk állni. A Nyíregyháza ellen ,,tüzesen" kell felmenni a pályára, nem szabad tőlük ,,hanyatt esnünk", ez lesz az alapja annak, hogy megnehezítsük a dolgukat.

Mivel az átigazolási szezon 2024. január 31-ig tart, esély van arra, hogy addig bővül a diósgyőriek kerete. A piros-fehéreknél december 24-25-26 lesz edzésszünet, illetve december 31., és január 1-je délelőtt, aznap délutánra ugyanis már tréninget írt ki a szakvezető.