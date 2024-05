Varga Aida huszonhét éves, húgával, Esztellával érkezett a fotóstúdióba. Első ránézésre is látszott, hogy a szépség genetikailag öröklődik, hiszen a testvérpár mindkét tagja nagyon mutatós volt. Esztella sajnos még csak tizenhét éves, ezért nem nevezhetett a versenybe. Aida számára is ez volt az első alkalom, hogy profi fotós kezei alatt dolgozhatott, és három ruhaszettben: sportos szerelésben, alkalmi öltözetben és fürdőruhában is megmutathatta szépségét. Habár először csinálta, nagyon profin mutatott a kamera előtt. Annak ellenére, hogy családja nevezte be, igencsak elhivatott, hiszen ha már megtörtént a nevezés, úgy döntött, hogy szeretné megnyerni a versenyt.

Mindene a kislánya

Kondor Georginát férje és kétéves kislánya, Szofi kísérte el a fotózásra. A harmincéves, szemüveges, visszafogott anyuka, szépítő csapatunk kezei alatt gyönyörű modellé változott, és ennek köszönhetően büszkén és magabiztosan fotózkodott. Kérdésünkre elmondta, hogy nem először pózol kamera előtt, szereti ha képek készülnek róla, ez számára egy kikapcsolódás, ezért is nevezett be versenyünkre. Jelenleg a legtöbb idejét kislányával tölti, de nagy kedvencei az állatok is, hiszen sokáig kutyakozmetikusként dolgozott.

Dudás Ildikó, a munkáját firtató kérdésünkre elmesélte, hogy harminckét darab, élethű, két méter nagyságú mesehőssel rendelkezik, amelybe animátorok bújnak. A harmincnégy éves hölgy, saját alapítványával járja a rendezvényeket, illetve látogatják a beteg gyerekeket, gyermekotthonokat és iskolákat. A versenyre nem önszántából jelentkezett, benevezték, de hogy ki, az kérésére maradjon titokban. Teljes meglepetésként érte a dolog. Elárulta, hogy régebben modellkedett, de egy idő óta kiesett ebből, hiszen gyermeke született, aki már ötéves. A versenyt egy megmérettetésnek tekinti, de nem vár tőle sokat, nem a nyereményért indul, hanem hogy sok embert megismerjen.