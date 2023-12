Három nap után ismét egymás ellen játszik a Mezőkövesd Zsóry FC és a Ferencvárosi TC labdarúgócsapata. A két együttes vasárnap az NB I 15. fordulójában csapott össze, és a budapesti mérkőzésen gól nélküli döntetlen született. Szerdán 19.30-tól fordított párosításban, vagyis Kövesden mérkőzik meg egymással a két gárda, szintén élvonalbeli bajnokin, a 4. körből – a ferencvárosiak nemzetközi kupakötelezettsége miatt – elhalasztott meccsen harcolnak a pontokért.

Második, negyedik

A Mezőkövesdnek a vasárnapi találkozója a második egymást követő olyan mérkőzése volt, amelyen nem kapott gólt, előtte az Újpest FC-t hazai környezetben 4-0-ra gázolták el a sárga-kékek, és ebben az évadban még nem volt hasonlóra példa, a kapu érintetlenségét illetően.

És nem mellékesen, az MZSFC-nek az FTC elleni eddig lejátszott 24 NB I-es mérkőzését tekintve, zsinórban ez volt a negyedik olyan meccse, amelyen a bajnokcsapat nem tudott nyerni ellenük. A zöld-fehérek legutóbb 2022. március 18-án győztek a Kövesd ellen, a fővárosban 1-0-ra. Ezt követően a dél-borsodiak hazai pályán 2-1-re nyertek, idegenben 1-1-et értek el, és a legutóbbi kövesdi találkozón 1-0-s sikert arattak.

Hárított

Ehhez hasonlóval egy csapat sem büszkélkedhet, ám a hiába hoztuk fel Kuttor Attilának, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzőjének, hogy tulajdonképpen már FTC specialistának számítanak, a szakvezető ,,hárított”.

– Nem tudunk semmilyen messzemenő következtetést levonni az említett eredményekből, nincs is értelme, mert ez egy új mérkőzés lesz. A hozzáállásunk az, hogy szeretnék eredményesek lenni, nem azért, hogy az FTC elleni sorozatot folytassuk, hanem a megszerezhető bajnoki pontok miatt – mondta Kuttor Attila, akinek szóba hoztuk, hogy a mostani csata előtt a két csapat megspórolta az időt a másik feltérképezésére, és ezzel kapcsolatban azt kérdeztük, hogy lehet-e számítani arra, hogy egyik, vagy másik gárda valamit újít. – A vasárnapi bajnoki előtt is elmondtuk, hogy igazából nincs nagy különbség a bajnoki címvédő keretének tagjai között, bárki játszik is az FTC-ben, ugyanazt a minőséget képviseli, mint az, akinek csak a kispadon jut hely. Úgyhogy nem hiszem, hogy bármilyen olyan szituáció lehet, amivel jelentősen változhatnak az összetevők az ellenfélnél. Felkészültünk az első meccsre is, és gondolunk arra, hogy a Ferencvárosnál lehet rotáció, az pedig a meccs napján derül ki, hogy miként gondolkodnak erről az FTC-nél. Nekünk az a dolgunk, hogy alkalmazkodjunk az esetleges változásaikhoz.

Bizakodó

Mivel az MZSFC-t elsőre nem hozta szóba a vezetőedző, rákérdeztünk Kuttor Attilánál, hogy a saját csapatánál, összeállítást, játékát illetően, van-e oka a változtatásra.

– Ok mindig lehet ilyenre, a kezdésig váratlan dolgok is történhetnek, a lehető legjobb megoldáson törjük a fejünket – mondta a tréner, akinél arról is érdeklődtünk, hogy mi kellene ahhoz, hogy még nagyobb dobást csináljanak, hogy az 1 pontnál is többet szerezhessenek az FTC ellen. – Nem latolgatnám az esélyeket, a mi lenne ha dolgokkal nem foglalkozunk. Amit tapasztaltunk a legutóbbi mérkőzésen, abból kell építkezni. A pontszerzéshez minden ellenféllel szemben a legjobbunkra kell törekedni, az pedig majd kiderül, hogy az adott napon ez mire elég.

Arra a kérdésre, hogy bizakodó-e, így felelt Kuttor Attila:

– Abszolút! Hiszünk magunkban.

Az MZSFC keretében csak egy olyan játékos van, akire nem számíthat a kövesdi szakvezető, a műtéten átesett Illés Bálintra. Az előző meccset sárga lapos eltiltás miatt kihagyó Kállai K. elméletileg visszatérhet a védelem jobb oldalára, illetve az sem elképzelhetetlen, hogy pihentetés miatt a vasárnapi kezdőcsapat egy-két tagja a kispadra kerül.