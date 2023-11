Diósgyőri VTK – Mezőkövesd Zsóry FC 0–0 – ÉLŐ

14:15: Elkezdődött a mérkőzés.

Esik az eső a diósgyőri stadionban, 8 Celsius fokban indulhat útjára a labda.

Az MZSFC-nél ugyancsak négy játékos maradt ki a keretből, az eltiltott Pillár mellett, a keresztszalag szakadás szenvedett Illés B., valamint a még nem teljesen száz százalékos Karnitski és Kállai Z.

A DVTK keretéből ezúttal négy játékos hiányzik, Sentic, Bárdos, Farkas D. és Jurina, akik sérülések miatt maradtak ki.

A hazaiak kezdője szintén egy helyen változott, az egy héttel ezelőtti, Puskás AFC elleni, idegenbeli 0-0-hoz képest: Pernambuco csak kispados lett, az akkor csereként szóhoz jutott Lukács D. pedig a meccs első sípszavára készülődhetett. A DVTK-ban három magyar játékos kapott bizalmat Kuznyecov Szergej vezetőedzőtől.

A vendégcsapat kezdője egy helyen módosult az előző bajnokihoz, a Debreceni VSC ellen hazai környezetben 2-1-re megnyert találkozóhoz képest: az azon a meccsen kiállított – és emiatt most az eltiltását töltő – Pillár helyett Lukic lett belső védő. Az MZSFC-ben öt magyar játékos kapott bizalmat Kuttor Attila vezetőedzőtől.

A két csapat közül, eredményesség tekintetében, a kövesdiek várják jobb előjelekkel a meccset, ugyanis két egymást követő győzelem után lépnek pályára a vasgyári gárda otthonában, miután az MTK Budapestet (1-0) és a Debreceni VSC-t (2-1) is legyőzték hazai környezetben. A DVTK a legutóbbi négy bajnokiján nyeretlen maradt, – kikapott az Újpest FC vendégeként (2-0), a Ferencvárosi TC-től otthon (1-2), a Fehérvár FC-től idegenben (4-0), egy hete pedig a Puskás AFC-nél vizitálva végzett döntetlenre (0-0) – és egy hónap alatt csak egy gólt szerzetek a piros-fehérek, azt is 11-esből.

A két csapatnak ez a mostani a 19. találkozója lesz az NB I-ben. Az eddigi 18 bajnoki közül a Diósgyőr 7-szer nyert, a Mezőkövesd 6-szor, 5 alkalommal pedig döntetlenre végeztek a felek. A két csapat legutóbbi bajnokiját, 2023. augusztus 5-én, Kövesden a DVTK nyerte (4-2). A dél-borsodiak a legutóbbi diósgyőri fellépésükön, 2021. február 26-án pontot szereztek (2-2), az ezt megelőző miskolci bajnokin, 2020. augusztus 16-án a DVTK diadalmaskodott (2-1), a Kövesdnek 2019. augusztus 24-én sikerült legutóbb nyernie az Andrássy úton (0-3).

A labdarúgó NB I 13. fordulójában szombaton 14.15-től Diósgyőri VTK – Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzést rendeznek.

Diósgyőr, 6500 néző. V.: Zierkelbach (Szalai B., Szécsényi).

Diósgyőri VTK: Odyntsov – Gera, Chorbadzhiyski, Vallejo, Stephen – Klimovich, Holdampf – Lukács D., Pozeg Vancas, Acolatse – Edomwonyi. Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.

Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli – Kállai K., Lukic, Beriashvili, Vajda S. – Cseke, Gomis – Molnár G., David Babunski, Cseri – Drazic. Vezetőedző: Kuttor Attila.