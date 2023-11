A DVTK – Mezőkövesd Zsóry FC találkozót november 11-én 14 óra 15 perckor kezdik a diósgyőri arénában. A játékosok és a szakvezetők között többen azzal büszkélkedhetnek, hogy mindkét klubnál megfordultak. Ebbe a mezőnybe tartozik Elek Norbert, az MZSFC jelenlegi asszisztensedzője, aki – a futballszerető közvélemény ráhangolásának ürügyén – örömmel fogadta megkeresésünket és mondta el gondolatait a hétvégi találkozóról.

A pillanatnyi forma

– Azzal kell kezdenem, hogy labdarúgóként Diósgyőrött szerepelni mindenki számára óriási élmény – kezdte a volt védő, majd így folytatta: – Nekem két és fél év adatott meg a piros-fehéreknél: máig nosztalgiával gondolok vissza az ottani hangulatra, amelyet ha valaki nem él át, el sem tudja képzelni, hogy miről beszélek. Igazán remekül éreztem magam a DVTK kötelékében, így most különös érzések kavarognak bennem, hiszen már mezőkövesdiként térek vissza a csodálatos stadionba. Jómagam 2009-ben kerültem az akkor NB II-es kövesdiekhez, ennek már tizennégy esztendeje. Úgy alakult a sorsom, hogy a fürdővárosban élek a családommal és nincs okunk a panaszra. Nálunk, a Matyóföldön szó szerint mindenki nagyon várja a „szomszédvárak” összecsapását. Először is büszkék vagyunk arra, hogy a tizenkét csapatos legmagasabb osztályban két Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei alakulat játszik, mondjuk így: ez nem semmi. Közhely, de igaz az a megállapítás, hogy presztizs csata vár a felekre és ennek a csatának a pontjaira nekünk, a rossz kezdésünk miatt, égető szükségünk van. Természetesen tiszteljük a DVTK-t, az egyesület óriási hagyományokkal rendelkezik, nagyon hosszú NB I-es múlttal bír, de most nem a magunk mögött hagyott évtizedek számítanak. A pillanatnyi forma és a valószínűleg a jobb helyzetkihasználás dönti majd el a mérkőzés sorsát.



A képen: Elek Norbert Fotó: ÉM-archívum