„Sportágunkban hagyomány, hogy a Visegrádi Négyek körforgásban nagyszabású eseményeket szerveznek – kezdte Deák-Bárdos Mihály többszörös olimpikon és világbajnoki ezüstérmes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Birkózó Szövetség elnöke, majd így folytatta: – A Bodrog-parti város Árpád Vezér Gimnáziumának tornacsarnokában az újjáalakulása tizedik évfordulóját ünneplő Rákóczi Diáksport Egyesület birkózó szakosztálya volt a házigazda és a hatalmas tömeg nagy örömmel töltött el bennünket. A műfaj népszerűsége az országban és a régiónkban is töretlen.”

Repka is ott volt

Huszonhat klub képviseletében kétszázhatvanan küzdöttek a helyezésekért. „Akiket meghívtunk, el is jöttek – folytatta az egykori kiválóság. – Úgy fogalmaztam, hogy százak a szőnyegen és legendák a szőnyeg szélén, ugyanis sportágunk több nagy alakja is megjelent. Köztük volt többek között Repka Attila, a DVTK szakosztályvezetője, aki az 1992-es, barcelonai olimpián a kötöttfogású 68 kilós mezőnyben szerzett aranyérmet és vált halhatatlanná. Köszöntöttük Németh Szilárdot, a Magyar Birkózó Szövetség elnökét, dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselőt, Aros János polgármestert, Sikora Attila alpolgármestert és a támogatók képviselőit is. Nagyszerű hangulatú rendezvényen vagyunk túl és bizakodással tekintünk a jövőbe, hiszen bárhová megyek, rengeteg kisgyerekkel és diákkal találkozom. Ők a birkózó sportunk reménységei és csak rajtuk múlik, hogy pályafutásuk során mit érnek el. Kiváló szakemberek nevelik őket, hiszem és tudom, hogy majdani nemzetközi szereplésükkel öregbíteni fogják a karfiolfülűek hírnevét.” KT

A képen balról: Kiss István nyugalmazott polgárvédelmi ezredes, Varknal György, a Fraisa Hungária Kft. ügyvezetője, Aros János polgármester, Repka Attila olimpiai bajnok, Németh Szilárd sportági elnök és Deák-Borsod Mihály, a vármegyei szövetség elnöke Fotó: olvasónk