Kedden korán reggel indult útnak a DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata Franciaországba, Lyonba, ahol szerdán 20.00-tól a Lyon DLC ACVEL együttese ellen az Euroliga A-csoportjának, 1. fordulójában lép pályára..

Tíz fős kerettel

A diósgyőriek 10 játékossal keltek útra, a Lelik, Aho N., Kányási, Tenyér, Toman, Jovanovic, Garbin, Charles, Grigalauskyte és Tadic alkotta keretnek kedden este 7 órától a meccs helyszínén tartott edzést Völgyi Péter vezetőedző.

A piros-fehérek jó előjelekkel vágtak neki a lyoni célállomásnak, a London Lions ellen sikerrel megvívott EL-selejtezők után, a múlt szombaton, az első bajnokit is megnyerték, ráadásul az eddig sérülés miatt mellőzött Ana Tadic is játszott ezen a meccsen. Arra a kérdésre, hogy milyen állapotban van a center, kaphat-e bizonyítási lehetőséget a francia bajnok ellen a francia játékos, aki minden bizonnyal sok kosarast személyesen és jól is ismer a szerdai ellenfél tagjai közül, így felelt Völgyi Péter:

– Tadic a BEAC elleni bajnokin sokszor játszott rövid időszakokat, bízom benne, hogy mérkőzésről mérkőzésre tud majd előre lépni. Látszott, hogy jó kvalitásokkal rendelkező játékos, de gyorsaságban nagyon messze van még önmagától. A csapatnak is meg kell szoknia, hogy milyen, ha ő a pályán van, hiszen ilyen típusú játékossal még ritkán játszottak együtt a lányok...

Arról is érdeklődtünk a vezetőedzőnél, hogy Ana Tadic mennyire tudta segíteni a lyoniak feltérképezését, illetve, hogy általában mit sikerült megtudni róluk, mert az eredményeikből azt lehet látni, hogy az idénykezdetük csapnivaló volt. Ugyanis a mostani szezon elején, tavalyi francia bajnokként elveszítették a francia Szuperkupát a Basket Landes ellen, 77-60-ra, majd vereséggel kezdték a bajnokságot, a tavalyi évad 6. helyezettjének otthonában, a La Roche vendégeként 66-58-ra maradtak alul, aztán az Európa Kupa tavalyi győztes csapat az európai Szuperkupa döntőjében hasalt. A török Fenerbahce, az Euroliga tavalyi aranyérmese, a múlt héten csütörtökön 109-52-re páholta el a lyonikat, akik csak a múlt vasárnap érezhették először a győzelem ízét, egy hazai bajnokin, az Angers ellen, amelyet 67-63-ra nyertek meg.

Több hiányzó

Völgyi Péternél a fentiekkel kapcsolatban arról érdeklődtünk: erősebb keretre számítanak-e a szerdai EL-meccsen ellenük, mint akikkel az eddigi mérkőzéseikre kiálltak?

– Sikerült jól feltérképeznünk az ellenfelet, de nekünk az lesz a fő a feladatunk, hogy ebben a sorozatban mérkőzésről mérkőzésre a maximumot hozzuk ki magunkból. Szerintem ez tavaly abszolút sikerült – mondta Völgyi Péter, majd így folytatta: – Olvasva az Euroliga szakértő idei rangsorát, a 14. helyre várnak minket a 16 csapat közül, szerintem ennél fogunk tudni előrébb végezni. A Lyonnak több meghatározó játékosa is hiányozhat ezen az összecsapáson. Ha teljes csapattal állnának fel, akkor mások lennének az erőviszonyok. A legismertebb hiányzó Gabbie Williams, aki a Sopronban töltött el több idényt, és extra játékos. Összességében ezek alapján azt mondanám, hogy jók az előjelek, de azért a fáradtságot is érzem a csapaton, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy a mi Euroliga-szezonunk két hete kezdődött. A Lyon a Szuperkupán szenvedett óriási vereséget a Fenertől, de úgy tűnik, sikerült talpra állniuk, hiszen a bajnokságban már győzni tudtak, úgyhogy nem indulnék ki a korábbi eredményeikből.

Győzni szeretnének

Felvetettük az edzőnek, hogy a jelek szerint a DVTK előrébb tart a Lyonnál, hogy az öt bevehető légiós mellett a három magyar válogatott csapatszinten többre lehet képes ellenfelénél...

– Ha minden a tervek szerint alakul, akkor nálunk hamarosan mindenki visszatérhet a saját posztjára: Toman Réka a mezőnybe, Darcee Garbin pedig a négyes posztra. Ehhez idő kell, az átmeneti időszakban próbáljuk az eredményességet is szem előtt tartani, de már dolgozunk azon is, hogy a hozzánk illő játékstílust sikerüljön felvennünk. Fontos lesz, hogy a magas centereiket alaposan meg tudjuk mozgatni, és nem elsősorban a festékben keressünk jó megoldásokat, hanem azon leszünk, hogy a kilőtt labdákat jó százalékkal dobjuk el – mondta Völgyi Péter, akitől azt is megkérdeztük, hogy egyetért-e azzal, hogy ez a mostani meccs egy nagy lehetőség arra, hogy elkapják a még nem teljesen összeállt francia bajnokot. –Bízunk egy nagyon jó Euroliga-rajtban, hiszen ahogy korábban is említettem, kulcsemberek hiányoznak jelenleg a Lyonból. Ugyanakkor nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy ez az Euroliga, itt csak és kizárólag extra teljesítménnyel lehet idegenben mérkőzést nyerni. Kiélezett mérkőzésre számítok, de győzni szeretnénk az első fordulóban.