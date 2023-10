Mészáros László, a DVTK fekvenyomója vasárnap Spanyolországban, Madridban versenyzett, az Arnold Classic elnevezésű meghívásos viadalon vett részt, amely a sportág két világszövetsége, a WRPF és a WPPL szervezésében került lebonyolításra. A miskolci erős ember a 140 kg-os súlycsoportra nevezett, és az Arnold Classic masters és open kategóriáját is megnyerte, 270 kg-os teljesítményével, és nem mellékesen a verseny abszolút első helye is az övé lett. Remek produkciójával két világcsúcsot is felállított Mészáros László, a WRPF-ben a masters kategória rekordját 245 kg-ról javította 270-re, a WPPL-ben pedig az open kategóriában 260-ról 270-re módosított a világrekordot.

A DVTK fekvenyomójának az Arnold Classic volt a főpróbája a november első hét végéjén, az Egyesült Államokban sorra kerülő Mr. Olympia versenyre, amelyet ebben az évben nem Las Vegasban, hanem Orlandóban rendeznek meg.