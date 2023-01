Sokszor hallatott magáról az elmúlt hónapokban és években a mádi Juhász Péter, akit falujában szinte mindenki ismer és tisztel. A Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóság állományának tagja műfajának hazai és külföldi viadalain egyaránt sok sikert ért el, kitett magáért a Prémium- és a Bajnokok Ligája-sorozatán is.

A kolosszus találta ki

– Március 1-én indulok az Egyesült Államokba, ahol óriási kaland vár rám – kezdte szerkesztőségünkben a huszonkilenc esztendős óriás, majd így folytatta: – A World Strongest Fighter elnevezésű viadalon veszek részt. A világ legerősebb harcosa, vagy inkább tűzoltója lehetek, ha sikerül diadalmaskodnom. A sorozatot az erőművész-kolosszus, Arnold Schwarzenegger találta ki és 2020-ban indította el hódító útjára, így ez az ő fesztiválja lesz. Érdeklődtem, kutakodtam és kiderítettem, hogy kizárólag azért csinálja, mert szereti és tiszteli a tűzoltókat, vagyis, ha úgy tetszik, engem is kedvel. Lázban égek, alig várom, hogy március 4-5-én eldördüljön a rajtpisztoly az Ohio állambeli Columbus városában. Erre a különleges seregszemlére bárki elmehet: esetemben az történt, hogy interneten láttam a felhívást és nyomban kedvet kaptam a szereplésre. Mint tűzoltó jelentkeztem, beadványomat pedig jóváhagyták. A mezőnyről, amelyben helyt kell majd állnom, részleteket még nem tudok, a 2022-es mutatókat azonban ismerem. Tavaly tizenöten kerültek az elődöntőbe, a fináléban pedig tízen mérték össze tudásukat és ügyességüket.

Testőrök hada veszi körül

Arra a kérdésre, hogy milyen számok várnak rá, Juhász Péter ezt felelte:

– Tüzet természetesen nem oltunk majd. A programban úgynevezett viking nyomásban – vagyis az egyik végén fixált tárgyat mozgatva – küzdünk, majd 150, 170 és 190 kilós kockát viszünk fel 3x3 lépcsőn, aztán ülve húzunk a célba néhány elemet, később egy-egy tizenegy kilós baltát tartunk oldalra bal- és jobb kézzel, utána 100, 120 és 140 kilós zsákokat húsz méterre cipelünk, végül klasszikus erőemelő-felhúzó gyakorlat vár ránk: 270 kilót kell minél többször megmozgatni. Az a célom, hogy kiharcoljam a döntőbe jutást és ha ez megvan, akkor elvárom magamtól a végső sikert. Máskülönben ugyanis aligha valósulhat meg a gyerekkori álmom, az, hogy találkozhassak Arnold Swarzeneggerrel. Őt ugyanis testőrök hada veszi körül, vele közös fotót készíteni, vagy kezet fogni csak akkor lehet, ha odamegy valakihez. Amennyiben nyerek, akkor szinte bizonyosan tőle vehetem át a díjamat, istenem, bárcsak megadatna nekem ez a tablókép.

Kiegészítő sportokat is űz

A csaknem két méteres és száznegyven kilós Juhász Pétert Tatárka József polgármester és Mád önkormányzata, valamint helyi és környékbeli magánemberek és vállalkozások támogatják.

– Az utazásommal kapcsolatos kiadásaimat fedezik, ennek következtében már „csak” megfelelően fel kell készülnöm a szereplésemre – jegyezte meg klasszis. – Otthon, a családi házunk garázsában és kazánházában hetente négyszer gyakorlok, egyszer pedig úszóedzéseken veszek részt. Utóbbira az állóképességem fokozása érdekében van szükségem, a vízitréningekkel azt érem el, hogy nem futnak majd le, mert a mi viadalainkon bizony szaladni is kell. Korábban focizni is jártam, de szétrúgtak, így a már említett úszás mellett csak a kerékpározást hagytam meg. A menyasszonyommal össze-vissza karikázunk a faluban, a hátárban és a környékbeli dombokon. Ügyelek az étrendemre is: napi menümbe sok hús, szénhidrát, tészta, rost, vitamin és rengeteg folyadék kerül. Meddig bírom majd ezt a tempót? Amennyiben a testem engedelmeskedik, reményeim szerint akár még évtizedekig. Aki nem hiszi, kérdezze meg erről az erőemelő Mészáros Lászlót, a sokszoros világbajnok az ötvenötödik évében is nyomja az ipart és szállítja a jobbnál jobb eredményeket. Egyébként példát akarok mutatni a helyi gyereknek azzal a mottóval, hogy Mádról is el lehet jutni Amerikába.

Extrém sport: a világhírű osztrák tölgyről Az osztrák származású Arnold Schwarzenegger Golden Globe-díjas amerikai színész máig „eszméletlen” népszerűségnek örvend. A világhírű sport- és üzletember a nagypolitikába is belekóstolt: hazája Kalifornia szövetségi államának harmincnyolcadik kormányzójaként nyolc évig töltötte be hivatalát. Fiatal korában testépítő eredményeivel ért el komoly sikereket, majd hollywoodi akciófilmjeivel vált a földkerekség egyik legismertebb emberévé. Az osztrák tölgynek becézett izomkolosszus a nyáron lesz hetvenhat éves.

A képen: Juhász Péter az Észak-Magyarország szerkesztőségében Fotó: Bujdos Tibor