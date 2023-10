Labdarúgás: NB III Észak-keleti csoport, 10. forduló

Kisvárda MG tartalék – EH-Cigánd SE 3-1 (2-0)

Kisvárda, 200 néző. V.: Tóth T. (Vilmányi, Szabó F.).

Kisvárda MG tartalék: B. Ponomarenko – Kozachuk, Stefan (Benko, 75.), N. Ponomarenko, Honchar (Blyzniuk, 85.), Rubus, Czékus, Sikorszki, Kristófi (Ésik, 75.), Simon M. (Puporka, 58.), Králik. Edző: Gerliczki Máté.

EH-Cigánd SE: Perehanec – Pap Zs., Misák (Fenyőfalvi, 46.), Silling, Tóth G. (Tomola, 80.), Girdán (Kovács L., 80.), Horváth Z., Kardos, Tóth M., Szabó K. (Vass, 13.), Kelemen G. (Tóth Á., 68.). Edző: Igor Bogdanovic.

Gólszerző: Kristófi (18.), Honchar (46.), Puporka (95.), ill. Girdán (55.).

Kiállítva: Kardos (94.).

Jók: Rubus, Czékus, Králik, ill. senki.

Gerliczki Máté: – Bravúros és nagyon fontos győzelmet arattunk. Ezt teljes mértékben megérdemeltük, már csak azért is, mert folyamatosan, hétről hétre nagyon jó munkát végeznek a játékosok. Ennek a hétvégi mérkőzéseken tudják learatni a gyümölcsét. Most is ez történt!

Igor Bogdanovic: – Gratulálok az ellenfélnek.