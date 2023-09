Miskolci, diósgyőri központtal, a DVTK szervezésében, az erre a célra alapított gazdasági társaság, az ÉMAM Zrt. közreműködésével rendezik meg ezen a hét végén, szombaton és vasárnap, a HUMDA Országos Rally2-es és Rally3-as bajnokság idei utolsó versenyét. Ennek az eseménynek, az I. Hell Diósgyőr Rallynak a sajtótájékoztatóját tartották csütörtökön a DVTK stadionban.

Jacsó Tibor a rendezvény fő szervezője, 10 év után tért vissza a rali sportba. Az ÉMAM Zrt. vezérigazgatója, a verseny főszervezője a következőket mondta:

– Köszönöm a felkérést Sántha Gergely, a DVTK vezetője részéről. Tíz évig nem voltam az autósport közelében, és most bele ugrottunk, talán nem a mély vízbe, és nem mondom, hogy minden rezzenéstelenül működik, de holnap délutánra elkészül minden. Sok segítséget kaptam a kollégáktól, bízom benne, minden rendben lesz. A verseny előtti időszakban megpróbáltam minél szélesebb körben adatokat, információkat gyűjteni a sportág szereplőitől, szinte mindenkivel tudtam találkozni. Úgy gondolom, hogy ÉMAM új alapokat teremthet a regionális autósportnak, elsősorban a ralinak, illetve bármi másnak is. Sok a tennivaló, mert kifejezett célunk, hogy a szétszaladt ménest összetereljük, hogy jó csapatot alakítsunk ki. Ebben nem csak régiek, az újak is segítik a munkát, szerintem sikerült összerakni egy jó rendezvényt. A pályákról annyit, hogy és a sajtótájékoztató előtt is elmondtam dr. Kiss János országgyűlési képviselőnek, illetve korábban Sántha Gergelynek is, hogy akkor lehet létjogosultsága a ralinak Miskolcon, ha a Bükk útjait tudjuk használni. Az ezzel kapcsolatos lehetőségeket viszont a természetvédelmi hatóságok határozzák meg. A tervezett programot ugyan módosítani kellett, és lehet, hogy a sportszakma részéről nehézkes volt a kommunikáció, mert nem voltunk a megfelelő engedélyek birtokában, de végül ezek az akadályok elhárultak, és ízig, vérig rali pályákon, ORB színvonalú kemény pályákon fognak versenyezni a párosok. Akik azt gondolják, hogy kevés kilométert mennek, azoknak megemlíteném, hogy nem hiszem, hogy sok alkalmuk volt arra, hogy 150 km/órás sebességgel versenyezzenek, nem is szólva arról, hogy sok kanyar vár a versenyzőkre, lefelé, és felfelé futó, vagyis klasszikus pályákon kell megküzdeni a helyezésekért.

A főszervező által említett országgyűlési képviselő is jelen volt a sajtótájékoztatón, és miután elmondta, hogy azok közé tartozik, akik szeretik nézni a raliversenyeket, gratulált a jelenlévőknek, azoknak, akik a verseny szervezésében részt vettek, illetve a versenyzőknek is az eddigi eredményeikhez, majd úgy fogalmazott a rali kapcsán: ,,összenő, ami összetartozik, Miskolc és a rali”. Ezután dr. Kiss János, így folytatta: erős hagyományai vannak ennek a sportágnak, Miskolcon elég meghallani a rali szót, elindulnak az emberek, és mivel a Bükköt sem lehet elvinni innen, erős bástyát alkotnak. A politikus azzal kapcsolatban örömének adott hangot, hogy a DVTK odaállt a rendezvény mögé, ezzel is igazolva a jelmondatukat: a DVTK több, mint egy klub.

Fülig érő

A sportszervezet részéről dr. Világi Péter, a DVTK kommunikációs igazgatója először arról beszélt, hogy a multisport klub 25 szakosztálya között autós is van, így a kapcsolat az országos autósport szövetséggel nem most kezdődött, de mivel a nemrégiben vezetőváltáson átesett MNASZ új partnereket keresett, így találtak egymásra a klubbal.

– A ralisport bölcsője Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és Miskolc. Bízunk benne, hogy a jövőben lesznek győztes pilótáink, de most akkor is boldogok leszünk, ha nem borsodi siker születik, viszont, akik itt voltak fülig érő szájjal mennek majd haza, azzal, hogy érdemes volt itt lenni, versenyezni, mert olyan volt a hangulat, és a pályák – mondta dr. Világi Péter.

A kommunikációs igazgató azon reményének is hangot adott, hogy a mostani ORB2-es, ORB3-as futamok után jövőre az első osztálynak, az ORB-nek is tudnak majd bajnoki futamot szervezni. Mint mondta: ennek érdekében alakult meg az ÉMAM Zrt., hogy a DVTK újjáélessze a régió rali életét. Arról is szót ejtett dr. Világi Péter, hogy családi eseménynek szánják a mostani rendezvényt, a szervizpark a diósgyőri stadion mellett lesz, ahol gyermekek számára is lesznek érdekességek.