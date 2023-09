A csehországi Eb-futamon megszerzett abszolút második helyezés után hazai körülmények között is bizonyított Csomós Miklós. A sárospataki ralis Bán Viktorral az oldalán meggyőző teljesítménnyel, jelentős különbséggel nyerte meg a WHB Győr Rallyt.

A hazai versenynaptárba újonnan belépő futamon Csomóséknak igazán nem volt komoly ellenfelük. Egymás után nyerték a gyorsasági szakaszokat, ennek köszönhetően pedig folyamatosan hizlalták az előnyüket. Az első versenynap után bő húsz másodperccel előzték meg az éves összetettben álló Vincze Ferencet, ez a különbség pedig vasárnap tovább duzzadt. A végére közel ötven másodperces előnyt autóztak ki, ami önmagáért beszél.

Sikeres időszak

– Nehéz szavakba önteni, hogy mit érzek ezekben a hetekben. Egy rendkívül sikeres Barum Rally után most megnyertük a Győr Rallyt - fogalmazott a Rába-parti városban felállított célban Csomós Miklós. - Egészen más volt a két verseny. Csehországban egymást érték a kanyarok, itt pedig a bátorságpróbát a hatalmas végsebesség jelentette. Boldog vagyok, hogy egy ekkora és ennyire jelentős város, mint Győr befogadta a ralit. A hétvége során csak a városi gyorsaságit nem nyertük meg, de ott annyian voltak, hogy muszáj volt egy kicsit a nézőknek is autózni.

2019, 2023

Csomós Miklós számára azonban a prioritást év közben nem a magyar bajnokság, hanem a rali Eb jelentette, ezért a bajnoki cím szempontjából Vincze Ferencnek nem a zempléni kiválóság megelőzése, sokkal inkább a többi rivális távoltartása volt a legfontosabb. Ezt a feladatot pedig Vincze Ferenc teljesíteni tudta, így a szezonzáró eredményétől függetlenül már ismét abszolút bajnoknak vallhatja magát. 2019 után pályafutása során másodszor.

– A legfontosabb az volt, hogy Turán Frigyest magunk mögött tarsuk. Ezt a feladatot teljesítettük, mint ahogyan a többit is. Az utolsó gyorsasági eredményét már nem is figyeltem, egyáltalán nem számított - fogalmazott az immáron kétszeres magyar bajnok Vincze Ferenc. - Biztonságosan autóztunk, egyáltalán nem kockáztattunk. Mindennél lényegesebb volt, hogy jó helyen érjünk célba. Ismét bajnokok vagyunk, ami leírhatatlan érzés. A csapattal együtt egész évben nagyon sokat tettünk érte, most pedig nagyon élvezzük ezeket a pillanatokat.

Nagy tempóban

A futamgyőztes mellett a borsodi versenyzők közül legjobban a Német Gábor, Németh Gergely kettős teljesített Győrben, akik az ORB1 értékelésében a negyedikek lettek. Ugyancsak sikeres hétvégét zárt Bodolai László és Deák Attila. A páros a pódiumról éppen lecsúszva végül a hatodikként zárt.

– Nagyon tetszett a városi szakasz, ha lehet még egyszer mennék rajta. Egyébként az egész hétvége rendben volt, örülök, hogy itt voltunk ezen a versenyen - összegzett Bodolai László. - A bajnokság szempontjából nekünk már nem volt tétje ennek a versenynek, ezért a saját magunk és a nézők szórakoztatása volt az elsődleges szempont. Több szakasz is nagy bátorságpróba volt, de szerencsére sikerrel megoldottuk ezt a feladatot.

Az első osztályú magyar bajnokságból még egyetlen futam van hátra ebben az évben. Október második hétvégéjén a Zemplén útjain találkoznak egymással a párosok, hiszen a rali Eb részét képező Rally Hungaryn a teljes magyar élmezőny is rajthoz áll majd.