Az első meccset majd október 1-jén rendezik a férfi röplabda élvonalban, az Extraligában, de az egyik újonc, a MEAFC-Miskolc csupán 6 nappal később, október 7-én lép pályára, mégpedig 18 órától a Fino Kaposvár vendégeként. Az egyetemisták lázasan készülnek a debütálásra, a hét végén például hazai felkészülési tornán vesznek részt. A vármegyeszékhely együttesének legrutinosabb tagja a Vegyész RC Kazincbarcikával korábban három bajnokságot nyert Kovács Zoltán, aki nemrég betöltötte negyvenedik életévét, lévén, 1983. augusztus 6-án született. A 198 centiméter magas 93 kilogrammos liberó, ütő annak idején 10-szer játszott a válogatottban, utoljára 2011-ben.

A fokozatosság elve

– A bajnoki címek közé sorolnám a 2022/2023-as MEAFC-cal szerzettet is, igaz, ez NB I-es volt, nem extraligás ˜– egészítette ki Kovács Zoltán, aki az Egyetemi körcsarnokba való érkezése előtt dolgozott a VRCK-nál mint statisztikus, és utánpótlás edző, valamint két szezont lehúzott a DVTK női alakulatánál is, másodedzőként, illetve utánpótlás trénerként. – Három éve kerestek meg az egyetemi szakosztálytól, amikor az NB II-ből feljutottak, hogy milyen jó lenne, ha részt tudnék venni velük a közös munkában. 37 éves voltam, hiányzott a játék, leginkább az fogott meg akkor a MEAFC-ban, az a jövőkép, amit Barócsi Ákos szakosztályvezető fevázolt. Ennek lényege az volt, hogy erősödjünk évről-évre, az NB I-ben előbb a bennmaradás a cél, aztán a legjobb hat, majd a bajnoki cím. Tetszett a fokozatosság elve, és hogy az utánpótlásba minél többen jöjjenek, népszerűsítsük a férfi röplabdát a városban. Folyamatosan kikérték a véleményem, hagytak kibontakozni, ezért igen családias, szerethető klub a MEAFC. A szakosztálynál dolgozóknak életük a röplabda, sokat tettek azért, hogy eljussunk a mostani helyzetbe. Minden úgy alakult, ahogyan, és amikor gondolták, ez azért nem sűrűn van így, sokszor, sok minden átírhatja a terveket. Minden a tudatos gazdálkodásnak és felépítésnek köszönhető.

Motiválta a feljutás

Kovács Zoltán elárulta, a kondicionális edzéseket azt követően sem hagyta abba, hogy bő öt éve lejátszotta eddigi utolsó extraligás meccsét Barcikán.

– Folyamatosan formában tartottam magam – fogalmazott. – A MEAFC-nál akkor azt mondták, az NB I-ben van a helyem, vezérenyéniség lehetek. Mindent egyeztettünk, az edzést, a meccseket a munkával, ami nem volt olyan nehéz, mert 24/48-ban dolgozom, egy nap munka után kettő nap pihenés következik. Sérülékeny nem voltam, a testem bírta a terhelést, nem voltak negatív jelzések. Az előző évadban több statisztikai elemben is az első háromban voltam a bajnokságban. Különben mindenki annyi éves, amennyinek érzi magát, a szám egy dolog, a másik, hogy valaki hogyan figyel oda magára.

Ahogyan haladt előre a tavalyi küzdelemsorozat, úgy látszódott, hogy a MEAFC-nál el fogják érni a célt, a felkerülést, annak ellenére is a pályán, hogy a szövetség végül összevonta az élvonal és az NB I mezőnyét.

– Ez ilyen szempontból lényegtelen volt – mondta a klubjánál másodedzőként is ténykedő, alkalomadtán a vezetőedző Bagó Lászlót helyettesítő Kovács Zoltán. – Motiválta a csapatot és személy szerint engem is a feljutás, hogy újból a legmagasabb szinten játsszak. Úgy érzem, hasznára tudok lenni a csapatnak, akár liberó poszton – ha mondjuk Dudás Tamásnak másirányú elfoglaltsága lesz –, akár ütőként, ahol rajtam kívül még négyen vannak, lesznek, Kapusi Zoltán, Árva Milán, Simkó Dániel és Fenyvesi Dániel.

Volt edzője is gratulált

Biztosra lehetett venni, hogy Kovács Zoltánt meg fogják keresni régi ismerősök azt követően, hogy az egyetemistákkal, ,,a negyedik iksz felett" az Extraligára készül.

– Valóban, volt egy-kettő ilyen jellegű beszélgetésem. Például Tomanóczy Tibor Dunaújvárosból megkeresett, ugye vele voltam annak idején bajnok a Vegyésznél. Aztán gratulált a feljutáshoz, és minden jót kívánt volt edzőm, a szlovák Daniel Oravec, aki pillanatnyilag Gyöngyösön, női vonalon az utánpótlásban dolgozik. Na meg persze itt a MEAFC-nál is megkapom a jelzőket, a poénokat, van, aki csak úgy hív, hogy ,,fater" – nyilatkozta Kovács Zoltán. – Jobbára az ember olyan célokat tűz ki maga, vagy egy csapat elé, amiért meg kell harcolni, mi most úgy gondoljuk, nagyon szép eredmény lenne, ha az alapszakasz végén legjobb nyolcban zárnánk. Úgymond a kezdőben, az alap hatosban nem vagyok benne, de sok variációs lehetőségünk van, többet kipróbáltunk a felkészülés során. Örülök, örülünk annak, hogy a szövetség hitelesítette a körcsarnokot, így – bár volt egy-két probléma az adottságával – nem kell máshová mennünk játszani. Közeleg a Kaposvár elleni mérkőzés, az ottani csarnokban játszottam nemrég, a MEFOB egyetemi döntőn, merthogy az egri egyetemre járok, röplabda szakedző szakra, és még van hátra két évem. A Fino BL-induló sokszoros bajnok, egy jó összerakott profi csapat, egy-két ismerős arc lesz náluk, Bögöly Gabi, vagy éppen Baróti Árpi. Ebben a szezonban sok meccsünk lesz, minőségi ellenfelekkel, de szerencsére bő a keret, ha netán bejön sérülés, betegség, vagy más, akkor is meg tudjuk oldani a pótlást, hogy a várt minőségben képviseljük a MEAFC-ot.

A tények

A vasárnapi torna programja

11.00: MEAFC-Miskolc – Debreceni EAC

13.30: Debreceni EAC – Vidux-Szegedi RSE

15.00: MEAFC-Miskolc – Vidux-Szegedi RSE

A belépés nézők számára ingyenes.