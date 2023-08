A szeptember 9-én, szombaton megrendezendő a XII. Baradla Underground Trail elnevezésű aggteleki terepfutó verseny három – barlangi szakaszt is magába foglaló –pályát kínál a sportág kedvelői számára. A szervezők ezúttal is gondolnak a legkisebbekre is, nekik gyermekfutamot kínálnak.

Csillagvizsgáló és a többi

A Baradla Underground Trail az egyetlen olyan verseny, amelynek pályája áthalad az Aggteleki Cseppkőbarlangon, útvonala pedig zömében az Aggteleki Nemzeti Parkon keresztül vezet.

A három hosszabb pálya egyaránt érinti a vörös-tói középtúrát, ami a Baradla-barlang leghosszabb, 2300 méteres, villanyvilágítással ellátott, a világörökség részét képező szakasza. Színpompás cseppkőoszlopok, zászló-, függő- illetve állócseppkövek között vezet az út, elhaladva Magyarország legmagasabb állócseppköve, a 19 m magas Csillagvizsgáló mellett. A Sárkányfejet, valamint a barlang legnagyobb termét, a különleges akusztikájú Óriások termét is meg lehet csodálni futás közben. A barlang teljes hossza ki lesz világítva, de az esetleges technikai problémák, illetve a sérülések elkerülésére és a járatok jobb beláthatósága érdekében, ajánlott minden versenyzőnek fejlámpát használnia a verseny ezen szakaszán.



Négy táv, két helyszínen

A rendező Marathon Club Egyesület, a társrendező Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány, valamint a verseny kiemelt technikai partnere, a Biennale Nonprofit Kft. aktivistáinak és a lelkes segítőknek köszönhetően a legfelkészültebbeket 9.00-tól a Baradla Undergound Trail 34,2 km-es, 1200 méteres szintemelkedéssel nehezített távja várja. 10.00-tól a Baradla Undergound Trail 15,1 km-es, „csak” 500 méteres szinttel megspékelt pályáján mérethetik meg magukat a sportemberek. A 2 km-es gyermek futam 10.10-kor veszi kezdetét. Ennek a három számnak a rajtja és célja az aggteleki Baradla Camping hátsó bejáratánál lesz.

Délután 5 órakor a Baradla-barlang Vörös-tói kijáratától 100 méterre jelölik ki a Baradla Undergound Trail 6 km-es, 200 méter szinttel kísért távjának versenyközpontját. Ott lesz a rajt és a célba érkezés is.

Valamennyi célba érkező egyedi befutóérmet, egy tányér meleg ételt kap, és a Márka felajánlásának köszönhetően a gyár többféle üdítőjét is megkóstolhatják a helyszínen.



Előnevezés augusztus 27-ig

A kedvezményes előnevezésre a www.maratonclubmiskolc.hu honlapon augusztus 27-én, 24.00 óráig van lehetőség. Nevezni a 15,1 és 34,2 km-es távra 16 éves életkortól lehetséges. A 6 km-es távon a 10 éves kor alatti versenyző csak szülői engedéllyel indulhat.

A rajtszámok átvételére, illetve a helyszíni nevezésre szeptember 8-án, pénteken, 16.00-19.00, illetve szeptember 9-én, szombaton, 7.15-9.45 között az aggteleki kemping hátsó bejáratánál kialakított versenyközpontban, illetve 15.30-16.30 között, a Vörös-tavi kijáratánál kijelölt rajt-cél területen lesz lehetőség. Az előnevezettek a rajtcsomagot kizárólag csak a helyszínen, személyesen vehetik át.

További információ Szűcs Máté versenyigazgatótól kérhető a +36-30-627-6898-as telefonszámon, vagy e-mailben, a [email protected],és az [email protected] címeken. Részletek a www.maratonclubmiskolc.hu. oldalon.