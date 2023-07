Tavaly jött, és már távozott is a bodrogközi vármegyei I-es bajnokcsapattól Paulik István, aki az év edzője lett.

– Megköszönöm a kollégáknak a szavazatot, óriási elismerés – vágott bele a szakember. – Ha a szakmabeliek mondanak valakiről véleményt, akkor azt nagyon meg kell becsülni, úgy, mint amikor országos szinten szavaznak edzők, futballban dolgozók. Gratulálok valamennyi Borsod vármegyei trénernek, csapatvezetőnek, biztos, hogy a tudásához mérten igyekezett mindenki a lehető legjobban dolgozni. Szabolcsiként megismertem több olyan itteni kollégát, akivel barátok lettünk, és akiknek maximálisan elismerem a szakmai hozzáértését. Ez a vármegyei I. osztály számomra újdonság volt, amikor Cigándra kerültem, de a klubnál ismertem a játékosokat, és tisztában voltam a legfontosabb céllal, a feljutással. Ezért is vállaltam örömmel a feladatot, örülök annak, hogy együtt teljesíteni tudtuk.

Igazi futballhangulatban

Az edző ezt követően így folytatta:

– Főleg az őszi csapat volt nagyon rendben, tavasszal már akadtak problémák, sérülések tizedelték a csapatot, és volt, aki el is ment – tette hozzá Paulik István. – Az újakkal is vettük az akadályokat, és teljesen megérdemelten lettünk elsők, a végén már szép, taktikus futballal sikerült ezt elérni. Az osztályozó egy ki-ki meccs volt, felkészültünk rá, a legfőbb elvárása a vezetőségnek az volt, hogy sikeresen vegyük ezt az akadályt is, kerüljön egyel magasabb osztályba a klub. Örülök annak, hogy ezt a visszavágón, igazi futballhangulatban, rengeteg néző előtt sikerült kivívni.

A Monostorpályi elleni sikeres párharcot követően nem sokkal azonban megköszönték a munkáját Cigándon Paulik Istvánnak.

– Sokat köszönhetek a cigándi klubnak, a tulajdonosnak, illetve polgármester úrnak, a vezetőknek, így döntöttek. Ez az ő saját dolguk, így látták jónak, tudomásul vettem – kommentált a nyírségi szakvezető. – Örülök, hogy sikert tudtam elérni, a továbbiakban sok sikert kívánok a csapatnak és az új edzőnek, érjék el ugyanúgy a céljaikat, mint velem. Azért vagyunk edzők, hogy az ilyen helyzeteket is tudjuk kezelni. Lépjünk tovább, és vállaljuk a következő feladatot, van kihívás amellyel az ember még több lehet. Jelenleg nincs csapatom, az osztályozó miatt elhúzódott az időszak, gyakorlatilag mindenhol meg vannak a keretek, a stábok. MI