Ősszel immár tizennyolcadik éve böngészhetik majd a focibarátok a megyei foci évkönyvet. Mező László szerkesztő először a 2007/2008-as bajnokság után szavaztatta meg a klubokat: kit tartottak a bajnokság legjobb játékvezetőjének? A legjobban érintettek vagyis az egyesületek, akkor Kálmán Imrére voksoltak. Azóta immár a 14. szavazáson is túljutottunk. (2020-ban a pandémia miatt a szavazás elmaradt). A 2008/2009-es szezontól már a legjobb kapusra és mezőnyjátékosra is lehet szavazni. A 2009/2010-es küzdelmek végén tovább bővült a kör a legjobb edzővel. Egy év múlva pedig már öt kategóriában kértek voksokat. Innentől a legsportszerűbb csapatra is lehetett szavazni.

Minden kategóriában hasonló szisztéma szerint történt a szavazás: a szavazólapra 3 nevet kellett írni. Akiket első helyen tüntettek fel 4, akiket másodiknak 2, akit harmadiknak 1 pontot kapott. A sorrendet az elért pontok határozták meg. Pontszám egyenlőség esetében a több első, majd második helyezés döntött. Saját csapatbeli játékosra és edzőre illetve a sportszerűségi versenyben saját csapatra nem lehetett szavazni (akik a teljes listára kíváncsiak azoknak javasoljuk: keressék az év végén megjelenő 2022. évi foci évkönyvet).

A 2022/2023-as szavazás kategóriánkénti dobogósai:

Legjobb mezőnyjátékos:

1. Nagy Dávid (Cigánd) 30 pont

2. Földi Botond (Hidasnémeti) 13 pont

3. Molnár Martin (Hidasnémeti) 8 pont

Legjobb kapus:

1. Giák Tamás (Felsőzsolca) 27 pont

2. Tarr Tibor (Tállya) 20 pont

3. Poór László (Cigánd) 16 pont

Legjobb edző:

1. Paulik István (Cigánd) 41 pont

2. Zsiga Gyula (Bőcs) 12 pont

3. Sivák Sándor (Mezőkövesd Zsóry FC tartalék), Jordán András (Miskolci VSC) 11-11 pont

Legjobb játékvezető:

1. Rendek István 36 pont

2. Nagy Ferenc 17 pont

3. Haraszin Szabolcs 13 pont

Legsportszerűbb csapat:

1. Tokaj 35 pont

2. Cigánd 23 pont

3. Mezőkövesd Zsóry FC tartalék, Bőcs 10-10 pont