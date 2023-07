Az idei Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál július 6-9-e között kínál sportolási, szurkolási és kikapcsolódási lehetőséget a Tisza-parti városba érkező vendégeknek, sportolóknak, sportbarátoknak.

A 2019-ben megrendezett 23. világkupa után, 2020-ban a Covid-járvány miatt nem volt verseny. 2021-ben Európa-kupával, tavaly pedig Prémium Európa-kupával tértek vissza a szervezők a sportág nemzetközi vérkeringésébe. Azzal a nem titkolt céllal, hogy az első adandó alkalommal ismét világkupát rendezzenek. A nemzetközi sportági szövetség, a World Triathlon nem váratta sokáig a tiszaújvárosiakat, már az idei versenynaptár összeállításakor világkupa-helyszínként jelölték meg a külföldiek által már évek óta Triatlonújvárosként ismert és kedvelt települést.

Bringázással kezdődik

A fesztivál sportos programja július 6-án, csütörtökön, 18.00 órától a szabadidősport kerékpározással veszi kezdetét. A fesztivál hivatalos megnyitója 19.30-kor lesz Tiszaújváros Főterén. Pénteken este előbb az amatőrök, majd a versenyzést is vállaló futók a Jabil Sunset 1/3 Maratonon mérhetik fel jelenlegi edzettségi állapotukat. Szombaton korán reggel a Turista Triatlon kínál szabadidősportos lehetőséget, majd 10.00-kor fellobbannak a lángok, kezdődik a Bogratlon Bográcsfőző Fesztivál. Délben kezdődnek a nyílt junior triatlon Európa-kupa, 14.45 órakor pedig az olimpiai kvalifikációs triatlon világkupa sprint távú elődöntői. Vasárnap reggel jön a Magyar Utánpótlás Gála, hazánk legjobb gyermek és serdülő korcsoportos sportolóinak az ünnepe. A junior hölgyek 11.45-kor, az urak 12.45-től döntőznek, míg a világkupa fináléinak kezdési időpontja 14.45, illetve 16.15 óra. Valamennyi döntő sprint távon zajlik majd, azaz 750 méter úszás, 20 km kerékpározás és 5 km futás vár a finalistákra.

A két nemzetközi versenyre összesen 46 országból, 280 sportolót várnak Tiszaújvárosba. A világkupa része a párizsi olimpia kvalifikációs sorozatának, ami tovább növeli az egyébként is nagyon komoly érdeklődést. A hazai verseny kiváló lehetőséget kínál a magyar sportolók számára is, ennek fényében 11 férfi és 9 női triatlonosunknak szurkolhatunk majd a helyszínen.

A sportos programok mellett ebben az évben is színvonalas koncertek várják az eseményre látogató hazai és külföldi vendégeket. A Főtéren felállított színpadon igyekeztek minden korosztály számára megfelelő kínálatot összeállítani.