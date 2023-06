Hátrányból indult neki a vasárnapi osztályozó visszavágójának a Cigánd SE vármegyei I. osztályú (ott bajnok) labdarúgó csapata, amely a harmadik vonalért zajló párharcban a Hajdú-Bihar vármegyei Monostorpályit kapta a sorsolás alkalmával, és amelytől egy találattal kapott ki, egy héttel korábban.

Bőven NB-s nézőszám előtt várták a csapatok a kezdést, a bodrogközi városban már egy órával a kezdés előtt rengeteg néző sétált az utcán, és vendég részről is érkeztek mintegy háromszázan, megtöltve a vendégszektort.

Cigánd SE vs. Monostorpályi

Feczkó, kispadon

Az ,,odavágón” a CISE-től a meccs utolsó pillanataiban kiállították Králikot, a jobb hátvédet, akinek a helyére Motkót tette a szakmai stáb, és bekerült a kezdő 11-be Sztaroszta is. A hajdúságiak összeállítása ugyanaz maradt, volt, mint hét nappal korábban, igazából semmi sem indokolta, hogy módosítsanak az együttesükön. A jegyzőkönyvben feltűnt a cigándiaknál Feczkó Tamás neve is, a korábban az élvonalban (is) dolgozó szakembert sportigazgatóként jelölték meg a házigazdák. Az időjárás kegyes volt a csapatokhoz, azonban kellemetlen északi szél ,,fésülte” a területet, amelyet szintén be kellett, lehetett venni a számításba. A vármegyei I-es bajnokságban, az előző idényben Nagy Dávid lőtte a legtöbb gólt, ezért a címért Tatárka József, az MLSZ B.-A.-Z. vármegyei Igazgatóságának társadalmi elnöke köszöntötte egy serleggel, aki a kezdőrúgást is elvégezte.

Az elsőben

Ahogyan az várható volt, a hazaiak léptek fel kezdeményezőleg, a vendégek átadták a területet, szűkítették azt, azonban a 4. percben, öt másodpercen belül kétszer is hárítania kellett Bákonyinak. A Monostorpályi az otthoni összecsapásán részben gyors szélsőire épített, biztos volt, hogy ezt a taktikai elemet ezúttal is előhúzzák, ha arra alkalom lesz. A 10. percben, Katona szöglete után előbb a kapufa mentette meg a látogatókat, majd még két lövési kísérlet volt, de egyik után sem lett gól. Aztán ami érett, az be is következett a 18. percben, egy bal oldali szabadrúgás után Nagy D. csúsztatott a bal sarokba, 1-0. Ezzel egyenlő lett a csata, és hosszabbításra állt.

Egy újabb Katona sarokrúgást követően kellett együtt élnie a meccsel Bákonyinak, ugyanakkor fél óra után még nem volt kaput eltaláló lövésük a pályiaknak. Kelemen is tévedett egy métert a 33. percben, a cigándi oldalon ugyan Nagy S.-nek nagy helyzetben védenie nem kellett, de pár alkalommal jó ütemben kellett kimozdulnia, hogy övé legyen a játékszer. Egy, a hazai kapu jobb oldala mellé szálló fejessel adott ,,életjelet” a hajdúsági alakulat, a félidő hosszabbításban azonban közel volt a 2-0-a, de Bákonyi óriási ziccert védett.

A másodikban

Egy gól ide, egy oda, megváltoztatta volna a tényeket, ezért mind a két csapat igyekezett tenni. Szabadrúgás hozta meg a ,,kettőt” a Cigándnak, Katona jobb oldalról pontosan ívelt középre, és Nagy D. néhány lépésről a vendégek hálójába fejelt, 2-0.

Kényszerhelyzetben volt a Monostorpályi, amelynek át kellett volna vennie a kezdeményezést, és sokkal veszélyesebbnek lenni, ám kérdés volt, képes-e erre, hiszen addig, 60 percig az történt a pályán, amit a CISE akart. Mezőnyben feljavult, bátrabb lett a vendég együttes, ami részükről szükséges volt, frissítettek is közben a felek. Az idő a cigándiaknak dolgozott, és az is benne volt a mérkőzésben, hogy esetleges harmadik találatukkal lezárják a meccset, és a feljutás kérdését is.

Viszonylag sok volt az apró szabálytalanság, a sárga-feketéknek jól jött minden, a vendégek térfelén eltöltött másodperc. A fehér mezes látogatók mentek a hosszabbítást érő találatért, a 91. percben Bíró éppen csak a bal felső sarok mellé csavart szabadrúgásból. Amikor letelt a ráadás, nagy üdvrivalgás közepette éltette csapatát a hazai közönség.

A bodrogköziek négy szezon, a 2018/2019-es évad után visszatértek az NB III-ba.